Pomeriggio 5, Barbara D’Urso umilia in diretta la Bonaccorti: “Enrica, ma cosa stai dicendo?”

Ieri Barbara D’Urso ha affrontato il caso della presunta veggente, Gisella Cardia come fanno anche altre trasmissioni televisive come, ad esempio, Mattino 5 che va in onda, appunto, il mattino sempre su canale 5 ed è condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Ieri, ospite dalla D’Urso, tra gli altri, è andata anche Enrica Bonaccorti che ha tanto infastidito con il suo intervento la conduttrice che quest’ultima non è riuscita a nascondere tutto il suo fastidio.

Ma vediamo cosa è accaduto.

Barbara D’Urso gela Enrica Bonaccorti: “Ma che stai dicendo?”

A Pomeriggio Cinque, ieri, 12 maggio, la padrona di casa ha parlato del caso della presunta veggente e, in particolare delle voci che sono circolate negli ultimi giorni e cioè che la donna, su un bus che aveva destinazione Međugorje pare abbia detto ai fedeli presenti che era rimasta incinta dello Spirito Santo. Barbara D’Urso ha detto che secondo lei tale affermazione era solo scherzosa e, a quel punto, ha preso la parola Enrica Bonaccorti che ha detto: “Ma secondo te, se fosse stata una battuta lei avrebbe mandato quattro volte le persone a fare le analisi con le sue urine alla farmacia, che le hanno detto non c’è niente?”.

La reazione di Barbara D’Urso

Sentita quell’affermazione, la padrona di casa di Pomeriggio 5 ha chiesto alla Bonaccorti: “Ma perché uno manda qualcuno con le urine? Scusate eh…Un altro che compra il test…Ma Enrica cosa stai dicendo? Ma dove l’hai sentita questa cosa Enrica?”. E la Bonaccorti, sempre più certa di ciò che stava dicendo: “Lei era convinta di essere incinta, tant’è vero che ha fatto quattro verifiche con la farmacia…Quando hanno visto che non lo era, ha detto che lo Spirito Santo le faceva gli scherzi”.

E la D’Urso, sempre più stupita delle parole della Bonaccorti e, stentando a credere che stesse parlando sul serio, ha detto: “Noi non sappiamo cosa ha detto realmente, però poteva essere tranquillamente una battuta…” e poi per chiarire meglio ciò che intendeva, ha spiegato meglio: “Io per esempio non ho un fidanzato da tempo, se rimanessi incinta direi di esserlo per opera dello Spirito Santo, ma è una battuta che noi donne ogni tanto facciamo…”.