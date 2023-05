Chanel Totti compie gli anni, mamma Ilary le fa gli auguri e lei commenta con una frecciatina poco velata

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti compie 16 anni e sui social mamma Ilary e papà Francesco le fanno gli auguri. Lei replica e le sue parole sono apparse come una chiara frecciatina.

E’ tempo di compleanno per Chanel Totti, la figlia di Ilary e di Francesco Totti che compie ben 16 anni. Inevitabilmente sui social sono apparsi gli auguri di mamma Ilary e di papà, ma la stessa Chanel ha replicato in un modo che le sue parole sono apparse una chiara frecciata a Noemi Bocchi. Ma cosa ha scritto?

Chanel Totti compie 16 anni, gli auguri di mamma e papà

Chanel Totti ha compiuto 16 anni, un traguardo davvero molto importante per la figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. Sui social non sono mancati gli auguri arrivati da mamma Ilary e dal padre Francesco. L’ex coppia è come se si sfidasse a colpi di stories, per poter fare gli auguri di buon compleanno alla figlia. Chanel ha risposto alle stories del papà e della mamma e le sue parole per molti sono apparse come delle frecciatine. Ma verso chi?

La frecciatina di Chanel, verso chi?

«Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto». Queste le parole della conduttrice dell’Isola dei famosi, rivolte alla figlia che compie 16 anni. Queste frasi sono apparse a corredo di una foto del 2007, quando Ilary era incinta. A quel punto, la replica di Chanel non è tardata ad arrivare “L’unica per me, ti amo con tutta me”. Queste le parole di Chanel che sono apparse come una chiara frecciatina a Noemi o almeno così in molti l’hanno interpretata. Secondo alcune indiscrezioni, il rapporto tra Chanel e Noemi non sarebbe dei migliori. Dalle immagini trapelate dai social, i figli di Ilary non sarebbero apparsi sereni in compagnia di Noemi.

Francesco Totti, gli auguri alla figlia

Ad ogni modo, anche Francesco Totti ha deciso di dedicare alla figlia una story, per farle gli auguri. L’ex capitano della Roma ha pubblicato una foto in cui si vede Chanel da bambina e lui appare super sorridente, con tanti di cuoricini e sorrisi per entrambi.