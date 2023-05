Mina, il figlio Massimiliano Pani rivela come vive la mamma oggi e tutti restano senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Mina, a parlare e svelare importanti retroscena è stato il figlio Massimiliano Pani, nato dal rapporto tra la cantante e l’attore Corrado Pani.

Mina, torna a parlare il figlio Massimiliano Pani che è apparso un fiume in piena. Il figlio della cantante e dell’attore Corrado Pani, ha deciso di fare delle rivelazioni molto importanti sulla madre ed anche su quelle che sono state le sue scelte a livello privato e professionale, soprattutto. Sono in molti a chiedersi da diverso tempo dove si trovi oggi Mina, come vive e perchè si è ritirata vivendo nell’ombra, nonostante comunque continui a cantare. Adesso, a parlare è stato lui, il figlio.

Mina, il figlio Massimiliano Pani svela importanti retroscena sulla vita della madre

Il figlio di Mina, Massimiliano Pani nato dall’amore con Corrado, in questi giorni è tornato a parlare della madre, delle sue scelte e del suo lavoro. Molti fan, in questi anni si sono fatti delle domande e nello specifico si sono chiesti per quale motivo Mina abbia deciso di vivere nell’ombra e dove si trovi attualmente. Nel corso di un’intervista che Massimiliano ha rilasciato al Corriere della Sera, ha risposto a tutte queste domande.

Il rapporto tra Mina e Corrado

“Mia madre e mio padre sono stati Roger Federer. Cioè hanno fatto sembrare semplici le cose difficilissime. Ma alla base c’è un lavoro enorme, uno studio ininterrotto. Gianni Ferrio, il musicista dietro Studio Uno e Teatro 10, è un altro Federer: il più grande arrangiatore italiano, con competenze e cultura musicale di livello mondiale, bravissimo a mantenere la linea drammaturgica di un brano. Scrivere un pezzo strano è facile; farlo alto e bello, è tutta un’altra storia”. Queste le parole di Massimiliano, nato dall’amore tra Mina e Corrado, quando quest’ultimo era ancora sposato e il divorzio non era ancora contemplato. Ad ogni modo, parlando della madre, Corrado ha spiegato che quest’ultima è un’artista davvero inimitabile sotto diversi punti di vista, “la personalità più affascinante in cui mi sia mai imbattuto“.

Le scelte della cantante

“Saper vedere le cose in anticipo. Mentre parliamo, Mina è prima con Blanco nelle radio e l’album è in vetta negli store digitali. Eppure non ha social e sono 45 anni che non fa concerti e non dà interviste. È agli antipodi delle leggi della comunicazione mainstream. Abbiamo fatto un’indagine di mercato: il suo pubblico va dai 20 ai 35 anni, persone che non l’hanno mai vista dal vivo. Pagano le scelte fatte con coraggio, libertà e coerenza: la gente la segue per questo”. Queste ancora le parole di Massimiliano che ha svelato alcuni retroscena sulla vita privata e professionale della sua mamma. Mina da diversi anni non abita più in Italia, ma si è trasferita in Svizzera a Lugano. Qualcuno l’avrebbe accusata di avere scelto questa località per poter pagare meno tasse, ma il figlio ha smentito.

La vita di Mina a Lugano

“Sì. Siamo venuti a Lugano perché voleva mandare noi figli alla scuola pubblica: a Roma o Milano non sarebbe stato possibile. La polemica sulle tasse è assurda“. Sui motivi che avrebbero portato Mina a lasciare il mondo dello spettacolo, il figlio confessa che la sua decisione è stata presa nel momento in cui ha capito che la tv di qualità eccelsa che faceva stava cambiando. Poi, Massimiliano racconta che la madre non è affatto una Diva, che vive da 50 anni nello stesso appartamento a Lugano, senza sfarzo e lusso. “ Non ama i vestiti né i gioielli, non è un’accumulatrice di oggetti: a Lugano vive nello stesso appartamento dal ’77. La verità è che Mina non è una cantante, è un’intellettuale. Ha rinunciato a tutto, anche a una montagna di soldi, con una serenità che tutt’oggi le invidio”.