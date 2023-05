Ilary Blasi una furia dientro le quinte dell’Isola dei famosi, cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi sarebbe una furia dietro le quinte dell’Isola dei famosi, ma per quale motivo? Secondo un’indiscrezione a risentirne sarebbe anche il rapporto con Bastian Muller.

Ilary Blasi, la conduttrice dell‘Isola dei famosi potrebbe non essere proprio soddisfatta di come stanno andando le cose all’interno del reality. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice romana, infatti sarebbe abbastanza arrabbiata ed anche “intrattabile” dietro le quinte del suo reality. L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia. Ma quale sarebbe il motivo?

Ilary Blasi, la conduttrice arrabbiata e intrattabile dietro le quinte dell’Isola dei famosi

Si vocifera che Ilary Blasi, la conduttrice dell’Isola dei famosi, non sia proprio soddisfatta di questa edizione del reality. Ilary sarebbe arrabbiata e intrattabile dietro le quinte ed a lanciare questa indiscrezione è stato Dagospia. In questi giorni, effettivamente, in Honduras si sono venute a creare delle dinamiche poco chiare e la stessa Ilary ha dovuto affrontare diversi grattacapi molto fastidiosi da affrontare. Uno tra tutti il fatto che Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si siano ritirati, dopo l’infortunio di quest’ultimo. Ed ancora l’agente di Gian Maria Sainato ha sparato a zero contro Alvin e non finisce qui, visto che anche gli ascolti non sarebbero soddisfacenti.

L’indiscrezione lanciata da Dagospia

Tutto questo ha portato Ilary ad essere arrabbiata ed intrattabile dietro le quinte e questo suo modo di fare, secondo Dagospia, starebbe creando qualche problema nella sua vita privata, ovvero nella sua relazione con Bastian Muller. “Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’ Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian”. Questo quanto si legge nel dettaglio nel portale Dagospia. Ma come stanno davvero le cose?

Le raccomandazioni di Berlusconi

Ad ogni modo, una cosa sembra essere certa che i naufraghi stanno tenendo un atteggiamento consono alle regole dettate dall’azienda. Dopo quanto accaduto nel corso dell‘ultima edizione del Gf vip, il numero uno di Mediaset Piersilvio Berlusconi ha fatto delle raccomandazioni, esigendo un certo rigore.