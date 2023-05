Ezio Greggio, il conduttore decide di svelare cosa è accaduto dopo l’addio a Romina

0 SHARES Condividi Tweet

Ezio Greggio, il conduttore di Striscia la notizia pubblica un post e parla della fine della storia con Romina. Ecco le sue parole.

Ezio Greggio, uno dei conduttori e comici più amati di tutti i tempi in questi giorni ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Il conduttore di Striscia la notizia attraverso un post che ha diffuso sui social, ha annunciato la fine della sua relazione con Romina Pierdomenico. Ma cosa ha detto Ezio? Per quale motivo tra loro è finita?

Ezio Greggio a sorpresa fa un annuncio shock sul suo profilo social

Ezio Greggio è uno dei conduttori e attori più amati dagli italiani. Da diverso tempo Ezio, di 69 anni era legato a Romina Pierdomenico di 30 anni e proprio questa relazione tra i due aveva fatto tanto parlare. Adesso i due non sono più una coppia e ad annunciare la fine di questa relazione è stato proprio lui, Ezio attraverso il suo profilo Instagram.

Il post di Ezio con cui annuncia la fine della storia con Romina

Nella serata di ieri, venerdì 12 maggio il conduttore di Striscia notizia ha pubblicato una Instagram stories annunciando che la sua relazione sentimentale è purtroppo finita. Il post è stato poi ricondiviso dalla stessa Romina, come a confermare la fine di questa storia. Il conduttore però, ci ha tenuto a precisare che nonostante questa storia sia finita, è rimasto in buoni rapporti con la sua ex fidanzata. “La bella storia con Romina è finita qualche settimana fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita. La storia è diventata una grande amicizia tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival. Il nostro continua a essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati 5 anni indimenticabili, w Romina”. Queste le parole di Ezio.

Alcuni dettagli

Molti attenti follower avevano effettivamente capito che qualcosa non andava nelle ultime settimane, soprattutto lo scorso weekend, quando si è sposato il figlio del conduttore. All’evento, infatti, Ezio si era presentato da solo, senza Romina e adesso è ben chiaro il motivo.