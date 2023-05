Aurora Ramazzotti pubblica una foto dall’estetista con il neonato in braccio e parte il massacro sui social: “Ecco cosa sei”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti si fotografa dall’estetista con il neonato in braccio e scrive “Essere multitasking”. Sotto al post piovono critiche.

Aurora Ramazzotti da poche settimane è diventata mamma di un bambino di nome Cesare che a poco a poco sta presentando al mondo, attraverso alcuni video e foto pubblicate sui social. Proprio nelle ultime ore sembra che la figlia di Eros abbia pubblicato una foto di lei e del piccolo, mentre si trovavano dall’estetista. Ad ogni modo, qualcosa non è piaciuto ai suoi follower e sotto allo scatto sono apparsi alcuni commenti poco carini.

Aurora Ramazzotti dall’estetista con il piccolo Cesare in braccio

Aurora Ramazzotti in versione multitasking. Ebbene si, la figlia di Eros e Michelle Hunziker nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto che la ritrae dall’estetista con il bambino in braccio. Questa foto però non è proprio piaciuta ai suoi follower che hanno avuto qualcosa da ridire. Secondo diversi follower, infatti, il multitasking non è proprio questo, ma fa riferimento a tutte quelle neomamme che devono fare dei sacrifi per conciliare il lavoro e la vita privata.

Il Multitasking per Aurora, sotto al post piovono critiche

“Il multitasking è fondamentale“, ha scritto Aurora che si è fotografata seduta nel salone di bellezza, mentre allatta il suo bambino, mentre l’estetista le fa una pedicure e una parrucchiera invede le taglia i capelli. Immeditamente lo scatto ha avuto un pieno di like e tantissimi commenti, alcuni di questi poco carini. “Se qualcuno ha la ricrescita è perchè non riesce a organizzare la giornata. E’ perchè, oltre ad accudire il bambino, pulisce casa, non dorme la notte e prepara il pranzo e stira per il resto della famiglia. Non è perchè non vuole prendersi cura di se”, ha scritto un utente. Se da una parte molti criticano Aurora, dall’altra tanti hanno voluto comunque difenderla.

La figlia di Eros preferisce non replicare

“Bisogna abituarli da subito che una mamma, o comunque una donna in generale, ha diritto ai propri spazi. Cresceranno avendo rispetto del sesso femminile. Maternità non è privazione, ma uno stato di grazia”. Di certo Aurora è abituata alle critiche e non è la prima volta che viene attaccata anche in modo abbastanza pesante. La Ramazzotti però, sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita, insieme al piccolo Cesare Augusto che è nato lo scorso 30 marzo, dall’amore con Goffredo Cerza.