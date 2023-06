Aurora Ramazzotti non allatta più naturalmente il figlio e il web l’attacca, la sua risposta è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti al centro di una nuova polemica, questa volta relativa alla decisione di non allattare più Cesare. Ecco cosa è accaduto.

Aurora Ramazzotti da pochi mesi è diventata mamma del piccolo Cesare e pian piano è tornata sui social seppur con ritmi diversi. Ad ogni modo, proprio in queste ore la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è finita al centro di alcune critiche e polemiche. Per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Aurora Ramazzotti al centro di nuove critiche e polemiche

Aurora Ramazzotti da pochi mesi ha partorito il suo primo figlio e per diverso tempo è stata assente dai social per cercare di adattarsi a questa nuova vita. Ad ogni modo, a poco a poco Aurora è tornata a pubblicare post ed Instagram stories, ed a parlare ai suoi fan. Proprio nelle scorse ore la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha fatto sapere di aver preso una decisione inerente il figlio e l’allattamento nel dettaglio. Anche in altre occasioni Aurora è finita al centro di alcune polemiche, ma questa volta la stessa ha voluto rispondere utilizzando la sua solita ironia.

Aurora risponde alle critiche e lo fa parlando al suo bimbo

Alcuni utenti Instagram hanno notato che Aurora ha allattato il piccolo con il biberon, piuttosto che al seno. Per lei sono arrivata tante critiche, ma anche tante domande. E’ stata proprio Aurora a parlare ai suoi fan, sostenendo che in tanti hanno notato che il piccolo non viene più allattato al seno ma con latte artificiale. Parlando al suo bambino, Aurora indirettamente ha risposto a tutte quelle persone che le hanno riservato delle critiche anche abbastanza dure.«Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto.Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede». Queste le parole di Aurora, che ha messo su questa simpatica gag per rispondere a tutti gli haters che come sempre non hanno perso occasione per attaccarla e criticarla.

L’affondo della figlia di Eros e Michelle

Aurora però ha rincarato la dose dicendo che può capitare di non aver più latte e che nonostante questo, la gente dovrebbe imparare a non dare dei consigli non richiesti. «Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno.E soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti».