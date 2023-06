L’Isola dei famosi, Helena Prestes ha un crollo e tutti le vanno contro, Pamela Camassa la mette K.O.

0 SHARES Condividi Tweet

Helena Prestes, la naufraga dell’Isola dei famosi è finita al centro delle critiche di alcuni concorrenti dell’Isola dei famosi. Cosa sta accadendo?

Torniamo a parlare dell’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che sta ottenendo un grande successo. Anche oggi è andata in onda una nuova puntata del daytime, condotto come sempre da Alvin. Una delle protagoniste è stata Helena Prestes, la quale senza l’appoggio della sua amica Nathaly Caldonazzo purtroppo non sta attraversando proprio dei bei giorni. La naufraga è apparsa sempre più isolata e per questo sono piovute delle critiche non indifferenti sugli altri concorrenti. Ma cosa sta accadendo?

Helena Prestes all’Isola dei famosi finisce al centro dell’attenzione e delle critiche

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, in questi giorni la naufraga Helena Prestes è finita al centro dell’attenzione. Quest’ultima, in queste settimane di permanenza sull’isola si è tanto legata a Nathaly Caldonazzo e adesso senza di lei, sta attraversando dei giorni davvero terribili. Su Cayo Cochinos si è abbattuta una vera e propria tempesta che ha messo a dura prova anche gli stessi naufraghi. Proprio su Helena sono piovute diverse critiche, arrivate per lo più da parte di Pamela Camassa. La naufraga è stata criticata perchè ha chiesto un chiarimento con Andrea Lo Cicero dopo che quest’ultimo ha fatto un bel gesto nei suoi confronti.

Le critiche di Pamela Camassa

“Falsità…Secondo me a lei non interessa stare con noi…E’ finta questo suo atteggiamento…”, ha detto Pamela Camassa parlando della naufraga e pare che il suo pensiero fosse abbastanza comune a tanti altri. Pamela ha poi criticato Helena per essersi avvicinata agli altri naufraghi per ottenere la sua parte al momento della consegna della dispensa settimanale. “Io già sapevo che sicuramente avrebbe voluto mangiare con noi perchè mangia di più…E da lì è partita tutta la trafila…”, ha detto la Camassa. Questa è stata l’occasione per far si che tutto il gruppo si scagliasse contro Helena.

Marco Mazzoli va in soccorso di Helena

Per la naufraga sono arrivate critiche abbastanza dure.“Sei stata riammessa al gioco e poi ti fai la capanna da sola e stai per i fatti tuoi…Sei già partita male…”, ha detto Andrea che ci è andato giù in modo abbastanza pesante. A quel punto a rincarare la dose è stata proprio Pamela che ha aggiunto “A lei non interessa niente delle persone.. A lei interessa solo del cibo”. La naufraga subito dopo ha avuto un crollo emotivo e Marco Mazzoli sentendola piangere sarebbe accorso per tirarle su il morale.“Ti si sente piangere fino alla spiaggia…Perchè piangi? Non posso lasciarti piangere da sola…”. In confessionale Marco ha detto che secondo lui la collega sta cercando aiuto e conforto.