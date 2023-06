Viva Rai 2, Fiorello chiama in diretta Pippo Baudo per fargli gli auguri e poi gli chiede: “Ti ricordi cosa mi dicesti?”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, 7 giugno è il compleanno di Pippo Baudo e Fiorello, suo grandissimo amico, ha deciso di chiamarlo in diretta a Viva radio 2 per fargli gli auguri, Vediamo cosa si sono detti.

A Viva Radio 2, Fiorello telefona a Pippo Baudo per fargli gli auguri per i suoi 87 anni che compie oggi

Pippo Baudo, che è nato il 7 giugno del 1936 e, dunque, oggi compie 87 anni. Per un traguardo così importante, Fiorello lo ha chiamato in diretta a Viva Radio 2 per farli gli auguri.

Fiorello, con Pippo Baudo al telefono in diretta, ha ricordato di quando andò a Sanremo 1995, come cantante in gara con la canzone Finalmente tu. E poi ha chiesto a Pippo Baudo: “Ti ricordi cosa mi dicesti, eh Pippo? ‘Fiorello! Sei entrato Papa e sei uscito cardinale!”.

Fiorello con Pippo Baudo fa una battuta su Amadeus

Fiorello, poi, con Pippo Baudo ha scherzato su Amadeus e ha detto: “Amadeus è bravo, è simpatico, è anche siciliano e si vede…Lo dico anche con un po’ di rammarico”. Poi Fiorello ha preso in giro Baudo sul numero di Festival di Sanremo condotti da lui e da Amadeus e ha detto: “Eh Pippo, ormai ci siamo: Amadeus ne fa cinque di fila, ormai ti raggiunge!” e Baudo, di rimando: “Eh, ma io ne ho fatti TREDICI! Campacavallo eh! Tredici sono tanti!”.

Poi, Fiorello ha chiesto a Pippo Baudo di andare a trovarlo in trasmissione nella prossima edizione e Baudo gli ha risposto: “Fiore, non solo te lo prometto, ma te lo garantisco perché sono certo che la prossima edizione la farai!”.

Fiorello, ieri 6 giugno ha fatto anche un’improvvisata ad Alberto Matano quando lo ha raggiunto nello studio de La vita in diretta poco prima che la trasmissione iniziasse e Alberto Matano l’ha accolto con tanta incredulità perchè non se lo aspettava proprio e anche con tanta gioia. Fiorello ha avuto per Matano e la trasmissione belle parole e i due hanno anche scherzato insieme regalando a chi era in studio, pubblico e staff de La vita in diretta un siparietto molto divertente che quando c’è Fiorello è sempre garantito.