L’Eredità, Flavio Insinna contro un concorrente: “Non ti chiamerei mai signore!”, la reazione immediata del pubblico in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 6 giugno è andata in onda un’altra puntata del game show serale di Rai Uno, L’eredità condotta da Flavio Insinna, pare, per l’ultimo anno perché rumors abbastanza insistenti hanno fatto sapere che dall’anno prossimo, alla conduzione, ci sarà Pino Insegno anche se, al momento non c’è nulla di ufficiale ma bisognerà aspettare il mese di luglio quando usciranno i palinsesti della stagione autunno inverno. Per ora sono soltanto voci di corridoio, tra l’altro, né confermate né smentire dai diretti interessati anche perché, al momento, pare che neanche loro abbiano notizie certe in merito. I commenti sui social non sono stati molto a favore di Insegno e in tanti hanno pensato che sia più adatto a condurre questo programma Flavio Insinna. Ma torniamo alla puntata di ieri quando il conduttore ha molto scherzato con il concorrente prendendolo in giro ma con modi molto affettuosi e simpaticamente tanto che il pubblico in studio si è molto divertito e certamente si è divertito anche il concorrente campione in gara. Vediamo cosa è accaduto.

Flavio Insinna al prof Andrea Cerelli: “Qui si interrompe il nostro rapporto”

Ieri, a giocare, è stato, ancora una volta, il campione de L’Eredità, il Prof. Cerelli e, quando Flavio Insinna doveva svelare al concorrente la parola giusta della ghigliottina, che era “Distinto” gli ha detto: “Distinto si usa quando si inizia una lettera, per esempio: “Distinto signor Cerelli, volevamo comunicarle che il rapporto tra di noi si interrompe qui”. E tutto il pubblico è scoppiato in una fragorosa risata.

Flavio Insinna al prof Andrea Cerelli: “Non ti chiamerei mai signore!”

Ma poi Flavio Insinna ha continuato a scherzare con il campione in gara e gli ha detto: “Sto scherzando, dai! A parte che non scriverei mai ‘signore’ per rivolgermi a te” e tutti hanno continuato a divertirsi molto ma poi Insinna ha aggiunto: “Lo sai che ti voglio bene … Secondo te ti do del signore? Sei mio nipote…”

Poi, quando Insinna ha salutato il pubblico alla fine della trasmissione ha detto: “Saluto mia nipote Samira e l’altro mio nipote, Andrea, che è il nipote distinto”.