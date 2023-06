Oggi è un altro giorno, Laura Freddi scopre in diretta che Bonolis e la Bruganelli hanno annunciato la loro separazione, il suo commento senza freni: “Che tipo di persone sono”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 6 giugno, è andata in onda un’altra puntata de Oggi è un altro giorno, il programma di fascia quotidiana condotto da Serena Bortone. Durante la puntata, uno degli “affetti stabili”, Laura Freddi ha saputo, insieme a tutto il cast del programma, che Paolo Bonolis, il suo storico ex fidanzato e la moglie, Sonia Bruganelli hanno ufficializzato, dopo tanti rumors che si erano susseguiti negli ultimi mesi, la fine del loro matrimonio e ha reagito con dei commenti a caldo. Vediamo cosa ha detto la show girl.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno ufficializzato la loro separazione

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno ufficializzato la loro separazione con una lunga intervista rilasciata al magazine, Vanity fair.

Lui ha dichiarato: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro. Ero dispiaciuto, ovvio. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua”.

Lei, invece, ha spiegato così: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”.

Quindi, dalle loro parole, ciò che è emerso è che la decisone l’ha presa la Bruganelli e, in qualche modo, Bonolis l’ha subita.

La reazione di Laura Freddi

Nella puntata odierna di ieri di Oggi è un altro giorno, Laura Freddi, venuta a conoscenza della notizia della separazione, ha commentato così: “Mi dispiace conosco bene Paolo ho iniziato a conoscere meglio Sonia negli ultimi anni e se devo dire la verità mi dispiace come ogni coppia che si separa lascia un po’ di amaro in bocca, anche il pubblico si affeziona a queste coppia famose.”

E poi ha aggiunto: “Loro sono due persone così intelligenti, insomma, hanno un complicità al di là dell’amore che poi li hanno uniti per tanti anni credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia è questa credo sia la cosa più importante”.