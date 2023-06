La vita in diretta, Alberto Matano spiazzato dall’arrivo in studio inaspettato di Fiorello, la reazione del conduttore

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 6 giugno è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta da Alberto Matano che non è apparso in ottima forma, come invece di solito è, per un fastidio agi occhi che l’ha costretto ad indossare un paio di occhiali. Prima che iniziasse la trasmissione, quando mancava solo un quarto d’ora, inaspettatamente, è arrivato in studio Fiorello e Alberto Matano è stato felicissimo per questa sorpresa. Vediamo cosa è accaduto nello studio de La vita in diretta.

In studio arriva Fiorello e Alberto Matano appare felicissimo

Ieri, prima dell’inizio della puntata de La vita in diretta quando nessuno se lo aspettava, all’improvviso è entrato in studio Fiorello e Alberto Matano ha esclamato stupito e felice: “C’è Fiorello nello studio!”.

Fiorello, come al solito in forma strepitosa e allegro, ha detto a Matano: “Sono venuto di pomeriggio per vedere la situazione, bello non è male, tu sei perfetto un pulito di bucato, una candeggina…”.

E poi, a proposito di Viva Rai 2 che sta per terminare, ha svelato: “Mancano solo tre puntate. Io ormai mi ero abituato tu sai che io anche quando non ho la puntata, il sabato e la domenica mi sveglio alle quattro? E questa è l’ora della pennica quindi io sto impazzendo”.

Quando Matano gli ha detto che dopo un quarto d’ora sarebbe iniziata la puntata, Fiorello gli ha detto: “Mancano 15 minuti? In un quarto d’ora io faccio sei prime serate!”.

Fiorello ha poi chiacchierato amabilmente con tutta la squadra de La vita in diretta e ha fatto i complimenti al padrone di casa per gli ascolti che raggiunge ad ogni puntata e poi si è congedato.

Alberto Matano ha un problema agli occhi

Alberto Matano, ieri, in puntata indossava un paio di occhiali mentre di solito non li porta e questo ha già incuriosito e insospettito il suo pubblico. Quando poi ha parlato di una storia molto emozionante, quella di Simone e Lorena, due ragazzi con la sindrome di down che dopo 12 anni di fidanzamento si sono sposati, Alberto Matano dopo aver spiegato: “Hanno dovuto iniziare un amore a distanza, anche se a loro sono bastati per cinque minuti per innamorarsi”, ha aggiunto: “Io oggi già ho un problema agli occhi, se poi mi fate anche emozionare …”.

Poi, rivolgendosi ai due ragazzi ha detto loro: “Dobbiamo ringraziarvi perché ci avete regalato un sogno e mandato un messaggio bellissimo in un momento così complicato”.