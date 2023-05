Clizia Incorvaia, si scatena il gossip su una crisi con Paolo Ciavarro e lei scrive «Sono cambiate tante cose»

0 SHARES Condividi Tweet

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro formano ormai una coppia stabile e innamorata. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati dentro la casa del Grande fratello vip e da allora non si sono più lasciati. Sono andati a convivere da subito e poi è nato il loro splendido bambino, Gabriele, primo figlio per Paolo Ciavarro, secondo per Clizia Incorvaia essendo già mamma di una bambina. Anche la mamma di Paolo Ciavarro, l’attrice Eleonora Giorgi ha benedetto questa coppia ed è legatissima alla nuora. Ma da qualche giorno, il gossip si è scatenato su una probabile crisi di coppia. Vediamo cosa sta accadendo.

Voci di crisi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Da qualche tempo, i fan della coppia Incorvaia Ciavarro sono un po’ preoccupati perchè Clizia Incorvaia è assente da parecchio dai social ed è venuto spontaneo addurre questo silenzio ad una crisi con il compagno.

Clia Incorvaia interviene e chiarisce tutto

Clia Incorvaia, dopo questi rumors, ha deciso di spiegare il perché di questa minore esposizione rassicurando tutti sulla stabilità dell’amore con Paolo Ciavarro:«In questi anni sono cambiate tante cose in positivo; a livello di evoluzione di coppia, di costruzione».

E poi ha aggiunto: «Viviamo insieme, abbiamo comprato casa, abbiamo fatto un bambino. C’è la nostra famiglia allargata 2.0 come tantissimi in Italia…

Abbiamo grazie a Dio lavorato sempre di più e quindi accade effettivamente che magari quel tempo che prima avevamo di più per caz***giare lo condividevamo sempre e comunque sui social con voi».

E, ancora: «So che eravate abituati, so che vi manca; però dovete capire che anche noi abbiamo bisogno un po’ spesso di avere anche quei momenti con noi».

Infine, ha concluso così: «Ogni tanto anche per preservare un amore bellissimo che è cresciuto nel tempo, abbiamo bisogno di quel momento solo nostro».

Poi però arriva la frecciatina a chi sta sempre sui social: «Siamo abituati a tanti personaggi che condividono tutto sui social, invece non funziona così… Non è che tutto va filmato, perchè se io filmo quell’istante me lo sono già perso. Vi voglio bene, sempre con voi».