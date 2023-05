Barbara D’Urso, la reazione inaspettata quando le nominano Federica Panicucci e Mattino 5

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 12 maggio, è andata in onda un’altra puntata, l’ultima della settimana, di Pomeriggio 5 la trasmissione di canale 5 condotta da Barbara D’Urso che, come al solito da quando è scoppiato il caso della presunta veggente, si occupa di lei con numerosi ospiti sia in studio che in collegamento, alcuni a favore della veggente altri nettamente contro.

Ieri l’ospite ha nominato Federica Panicucci e un’intervista rilasciata nel suo programma e la D’Urso ha reagito con fermezza. Vediamo cosa è accaduto.

L’ospite parla di Federica Panicucci e di Mattino 5

Barbara d’Urso, alla conduzione di Pomeriggio 5, ha parlato, ancora una volta, della presunta veggente, Gisella Cardia. La trasmissione era quasi terminata quando gli autori hanno avvisato la conduttrice che l’ex portavoce di Maria Giuseppa Scarpulla aveva contattato il programma, in diretta, per parlare con l’avvocato Lara Serao e la D’Urso ha comunicato la notizia ai telespettatori dicendo così: “Evidentemente ci seguono…L’ex portavoce ci sta telefonando…”. Quando l’ex portavoce ha parlato con l’avvocato, lo scontro è stato molto acceso e poi la signora, inaspettatamente, ha detto alla padrona di casa così sul programma condotto da Federica Paniccucci, Mattino 5: “Andate a recuperare quella determinata dichiarazione dalla Panicucci…”.

La reazione di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, che già stava capendo poco perchè ciò che diceva la portavoce era molto confuso, ha immediatamente risposto alla signora dicendo: “Siccome state parlando di un’altra trasmissione, di un’altra conduttrice, che saluto per altro, di un altro giornalista, che saluto…Io però non ne so nulla…”

Poi la D’Urso, inaspettatamente, ha detto: “Barbara se mi trovi questa registrazione io le prometto che intervengo da casa lunedì…La dichiarazione è stata fatta da Federica Panicucci…E vediamo se io ho detto il falso…”.

E Barbara d’Urso ha deciso di accettare quella richiesta e le ha risposto: “Fra noi e Mattino Cinque, e con tutte le trasmissioni più o meno, abbiamo un’ottima sinergia…Non avremo problemi a trovare questa dichiarazione, e la manderemo in onda…”. Ma poi la D’Urso ha comunque specificato che lei, in ogni caso, non ha ben capito di cosa stesse parlando: “Io ancora non ho capito…”.

Poi questo argomento è stato chiuso e se ne è affrontato un altro.