Enrico Brignano scoppia il gossip, geloso della troppa intesa della moglie con Carlo Conti, le parole di Flora Canto

Flora Canto ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato se il marito sia o no geloso di Carlo Conti.

Vediamo cosa ha detto.

Flora Canto: Enrico Brigano geloso di Carlo Conti? Ecco la verità

Flora Canto ha rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiùTv in occasione della quale ha svelato se il marito, Enrico Brignano sia geloso o meno del rapporto che lei ha con Carlo Conti e del tempo che passa con lui ora che lo affianca nella conduzione del programma del venerdì sera di Rai 1, I migliori anni. La Canto ha dichiarato: “Enrico Brignano geloso? Direi di no, anche perché lui e Carlo sono amici da tanti anni. Forse se lavorassi con un altro artista, uno che lui non conosce, un po’ di gelosia ci sarebbe.”

Flora Canto e Carlo Conti hanno già lavorato insieme a La Partita del Cuore, e poi anche a Tale e Quale Show.

Poi la conduttrice e attrice ha anche svelato che i suoi anni preferiti sono gli anni ’60 perché ama Mina, Lucio Battisti, Gianni Morandi ed Adriano Celentano.

Flora Canto parla di sè stessa

L’intervista rilasciata è stata anche l’occasione per parlar di sé stessa e, a questo proposito, ha detto: “Sono una donna serena e appagata sotto tutti i punti di vista. A livello professionale mi sento cresciuta, maturata, ora riesco a gestire meglio l’emozione quando mi esibisco, cosa che è sempre stata un po’ il mio punto debole.”

Poi a propositi dei suoi due bambini, Niccolò e Martina ha rivelato: “Non vorrei i miei figli seguissero le mie orme … perché il nostro è un mestiere difficilissimo, molti lo sognano ma sono in pochi, pochissimi quelli che riescono a farlo davvero. E poi, visto il cognome che portano, essendo figli d’arte, per loro sarebbe ancora tutto più difficile, aspettative altissime e paragoni con Enrico continui.”

Nel 2019, Flora Canto si operò d’urgenza e raccontò così in un’intervista che rilasciò a Diva e Donna: “Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia. Il fegato me l’hanno lasciato … ho pensato che lo devo “dare” a Tale e Quale Show! Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato, sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv. Di carattere sono una persona che cerca di sdrammatizzare i problemi il più possibile, quindi “The show must go on”…”.