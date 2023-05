Oggi è un altro giorno, la Bortone fa una gaffe con Marco Columbro che la gela “Ma cosa stai dicendo?”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri la conduttrice Serena Bortone ha espresso delle parole che hanno tanto sorpreso il suo ospite Marco Columbro.

Oggi è un altro giorno, ovvero il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, è andato in onda anche ieri con un nuovo appuntamento. Ed ecco che è stato proprio durante tale puntata che la conduttrice si è resa protagonista di una particolare gaffe di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Gaffe di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Anche ieri, lunedì 15 maggio 2023, è andato in onda un nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno. La conduttrice Serena Bortone però ad un certo punto si è resa protagonista di una particolare gaffe. Ma, di cosa stiamo parlando? Tutto si è verificato nello spazio dello specchio nel corso del quale protagonista è stato l’attore Marco Columbro. La conduttrice si è rivolta al suo ospite affermando “Tu hai raccontato che da piccolo vivevi in una casa molto aperta, con dentro tante persone…”. Parole queste alle quali lo stesso Columbro ha replicato in maniera stupita chiedendo a cosa stesse facendo riferimento ed affermando “Come una casa molto aperta? Ma che stai a dì?”

Il commento della conduttrice

Serena Bortone, dopo essersi resa conto della gaffe fatta, ha subito provato a spiegarsi affermando di voler semplicemente dire che vi era dello spazio. E’ stato a questo punto che Marco Columbro è intervenuto ancora una volta rivelando che la casa in questione si trovava a Viareggio e di preciso in campagna, e quindi circondata da molto spazio verde. L’attore ha continuato raccontando che vi era un casolare all’interno del quale vivevano i suoi nonni e gli zii, al centro c’era un orto e di fronte al casolare precedentemente citato era presente invece la casa all’interno della quale viveva lui insieme alla famiglia. E’ stato a questo punto che la conduttrice è intervenuta sottolineando che la casa all’interno della quale ha vissuto Columbro non era chiusa all’esterno e gli ha consentito di poter vivere a contatto con la natura. Parole confermate dal suo ospite che ha aggiunto di essere cresciuto vivendo a contatto con la natura.

Le rivelazioni dell’attore sulla sua infanzia

Marco Columbro ha proseguito l’intervista rivelando che il nonno gli ha insegnato a coltivare peperoni, fagiolini e pomodori. E ha aggiunto che è stato proprio grazie al nonno che è riuscito ad apprezzare la natura e “tutte le cose buone della vita”. In ultimo l’attore ha parlato di quanto gli è successo vent’anni fa circa quando è stato in coma per un mese circa.