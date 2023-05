La vita in diretta, Valeria Marini gela Alberto Matano con una frase, poi chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre showgirl Valeria Marini nel corso della puntata de La Vita in diretta andata in onda ieri si è resa protagonista di una gaffe incredibile.

Così come ogni giorno ecco che anche ieri, lunedì 15 maggio 2023, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Vita in diretta nel corso della quale proprio Valeria Marini si è resa protagonista di una gaffe incredibile a causa della quale in studio è calato il gelo. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Gaffe di Valeria Marini a La Vita in diretta

Tanti e soprattutto diversi tra loro sono gli argomenti solitamente affrontati a La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano e seguito settimana dopo settimana da milioni di telespettatori. Nell’ultima parte della puntata andata in onda ieri si è parlato della longevità prendendo come esempio una signora di quasi 90 anni molto vitale. E’ stato a questo punto che Valeria Marini si è lasciata scappare una frase a causa della quale nello studio televisivo è calato il gelo. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? La celebre showgirl è intervenuta affermando “Al di là della genetica per esempio si sa che i sardi li stanno studiano perché è una razza…un razza che ha una genetica…ho sbagliato…”.

La replica di Alberto Matano alle parole della sua ospite

Le parole espresse da Valeria Marini hanno fatto calare il gelo in studio in quanto hanno sorpreso un po’ tutti. Ma, allo stesso tempo hanno anche fatto molto divertire sia Alberto Matano sia i suoi ospiti ovvero Nunzia De Girolamo, Paola Perego e Francesco Paolantoni. Proprio il conduttore è poi intervenuto correggendo la sua ospite e sottolineando che la Sardegna è una regione in cui “sembra esserci un DNA favorevole”. Molto importante è chiarire che proprio la Marini è di origini sarde e il suo intervento non voleva in alcun modo essere offensivo nei confronti della popolazione sarda. Semplicemente la celebre showgirl, molto amata dal pubblico per la sua simpatia e spontaneità, voleva sottolineare come alcuni studi hanno evidenziato la presenza in Sardegna di molti centenari.

Le scuse della showgirl

Valeria Marini in seguito ha voluto chiedere scusa alla popolazione sarda affermando di aver sbagliato ad avere utilizzato la parola “razza“. Si è poi espressa rivelando come secondo lei si può raggiungere la longevità. E di preciso ha rivelato che per farlo bisogna continuare a lavorare perché il lavoro mantiene giovani ma soprattutto mantiene attiva la mente e favorisce la vitalità.