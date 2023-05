Elena Di Cioccio, dopo che alle Iene ha raccontato la sua sieropositività, viene umiliata dal padre Franz dei PFM: “Vuole solo vendere libri”

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Di Cioccio presenta il libro Cattivo sangue, il padre Franz commenta e spara a zero contro la figlia, accusandola di dire falsità.

Elena Di Cioccio, la nota attrice nell'ultimo periodo è stata molto sotto i riflettori, soprattutto dopo aver fatto la sua confessione a Le Iene, dicendo di essere sieropositiva. E' stata proprio lei a fare questa confessione nel corso di una puntata de Le Iene, lasciando tutti completamente senza parole. Adesso però, a parlare di lei è stato il padre Franz Di Cioccio, leader della PFM. Quest'ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell'Ansa, sul libro presentato dalla figlia, intitolato "Cattivo sangue" che è uscito lo scorso 4 aprile.

Elena Di Cioccio presenta il libro Cattivo sangue

Elena Di Cioccio nell’ultimo periodo è stata sotto i riflettori per via della confessione che ha fatto nel corso di una puntata de Le Iene. L’attrice ed ex Iena, ha confessato di essere sieropositiva, ed ha raccontato esattamente come e quando ha scoperto la malattia e come adesso ci convive. A parlare nelle scorse ore è stato il padre, Franz Di Cioccio, il quale sembra sia andato contro la figlia. Il leader della PFM, ha commentato all’Ansa il libro scritto dalla figlia e intitolato Cattivo sangue che è uscito lo scorso 4 aprile.

Il padre Franz Di Cioccio commenta il libro e spara a zero contro l’ex Iena

«Elena ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra», ha detto il padre di Elena, la quale nel suo libro ha rivelato la sua sieropositività ed ha anche parlato del rapporto con il padre, non proprio idilliaco. «Mia figlia è qui, è pensabile che io sia così?» , ha detto Franz che si è riferito alla figlia maggiore, ovvero Cinzia, che ha voluto fosse presente alla presentazione del suo nuovo album live della PFM nella giornata di ieri a Milano. Ma Cioccio, parlando ancora del libro della figlia ha detto “Ho letto e non sono interessato. Questo libro l’ha resa famosa, ma deve capire che deve rendere conto alle persone, non a me”.

Un fiume in piena Franz contro la figlia

Ma Franz non si è limitato a questo, visto che è apparso davvero un fiume in piena contro la figlia e contro il suo libro. «Ha un rapporto conflittuale con sé, non si possono scrivere cose così, forse per lei è un modo di venirne fuori». In questo libro, così come abbiamo già anticipato, l’ex Iena affronta diverse tematiche anche molto importanti, come la malattia ma anche il suicidio della madre Anita Ferrari che si è suicidata sette anni fa. «Non ho niente da perdonare, se vuole vendere libri…» ha ancora commentato il padre.