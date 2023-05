Selvaggia Lucarelli frecciatina a Ballando 2023: “Nessuno ti chiama per il rinnovo del contratto, cosa significa?”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli sarà presente nella prossima edizione di Ballando con le stelle? L’ultimo post della giornalista non passa inosservato e le sue parole alimentano il gossip.

Selvaggia Lucarelli è una nota giornalista, la quale da diversi anni è anche nella giuria di Ballando con le stelle. Dopo quanto accaduto la scorsa edizione, quando la stessa Lucarelli è stata protagonista di diversi battibecchi e litigi con colleghi ed anche concorrenti del programma, si è vociferato che Selvaggia potesse non essere presente nella prossima edizione di Ballando. Non c’è ad oggi nessuna conferma, ma nemmeno una smentita. Nelle scorse settimane a parlare era stata proprio la conduttrice Milly Carlucci che in qualche modo aveva allontanato queste voci. Adesso però, a far sorgere di nuovo i dubbi è stata lei, Selvaggia. Ma come stanno davvero le cose?

Selvaggia Lucarelli assente alla prossima edizione di Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore è tornata a parlare di Ballando con le stelle, alimentando ancora una volta il chiacchiericcio intorno alla possibile sua assenza dal programma nella prossima edizione. La giornalista e giurata del programma di Milly Carlucci, nelle scorse ore ha voluto lanciare una serie di battutine, per far sorgere dei dubbi circa la sua possibile partecipazione o meno alla prossima edizione di Ballando. A lanciare il sospetto è stata una Instagram stories di Selvaggia, dove la stessa ha scritto delle parole che di certo non sono passate inosservate.

L’ultimo post alimentano il gossip

“Asp ma quindi se sei scomodo rispetto alla linea editoriale di chi comanda, se qualcuno fa girare da mesi nomi dei tuoi fantasmagorici sostituti e nessuno ti chiama per il rinnovo del contratto nonostante tu sia apparentemente fondamentale in quel contesto, l’universo ti sta dicendo qualcosa?”. Queste le parole scritte da Selvaggia con tanto di faccina sorridente. Queste sue parole non sono di certo passate inosservate ed hanno alimentato il gossip che circola ormai da diversi mesi.

La scorsa edizione piuttosto pesante per la giornalista

Ricordiamo che l’edizione 2022 per Selvaggia è stata parecchio pesante da gestire e da affrontare, per via dei litigi che ha avuto sia con alcuni colleghi che con alcuni concorrenti, in primis la vincitrice. Dopo la fine della scorsa edizione, l’addio di Selvaggia sembrava quasi certo, messo poi a tacere dalle parole di Milly Carlucci. Adesso, invece, come stanno le cose?