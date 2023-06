Ore 14, Milo Infante perde la pazienza “Ecco quello che rimane a noi”

0 SHARES Condividi Tweet

A Ore 14 nel corso dell’ultima puntata Milo Infante ha parlato di quanto accaduto alla giovane Giulia Tramontano. Il conduttore ha perso la pazienza.

Milo Infante, il conduttore di Ore 14 nel corso dell’ultima puntata del suo programma è letteralmente sbottato. Ovviamente il conduttore non poteva non aprire la puntata parlando di questo caso di cronaca del giorno, che ha letteralmente sconvolto l’Italia. Parliamo dell’omicidio di Giulia Tramontano, la giovane che è stata uccisa dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello. Ma per quale motivo il conduttore ha perso le staffe?

Milo Infante apre la puntata di Ore 14 parlando dell’ennesimo caso di femmincidio

Milo Infante, il noto conduttore di Ore 14 ha aperto la puntata del suo programma con il caso di cronaca relativo all’omicidio di Giulia Tramontano. Quest’ultima è la giovane donna incinta di sette mesi che è stata uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Proprio lui aveva denunciato la scomparsa della sua compagna domenica scorsa, salvo poi confessare l’omicidio e indicare il luogo in cui ha occultato il cadavere. Milo Infante è apparso parecchio sconvolto ed indignato e non ha assolutamente nascosto la rabbia ed anche l’amarezza per quanto accaduto alla giovane Giulia.

Le parole di Milo Infante che sbotta

“A noi quello che rimane è una grande amarezza ed un grande rabbia per un omicidio che viene studiato, secondo l’accusa, a tavolino su come si uccide e si nasconde un corpo e c’è tutta una preparazione dietro”. Queste le parole di Milo Infante, che ha parlato a lungo di questo caso di cronaca. Il conduttore ha spiegato come la giovane Giulia incinta al settimo mese di un maschietto che si sarebbe chiamato Thiago, aveva scoperto che il suo compagno la tradiva e dopo l’ennesima lite, l’ha uccisa a coltellate.

Il gesto di Alessandro già pensato

Ad ogni modo, sembra che si sia trattato di un gesto già pensato da tempo, visto che sui social aveva cercato come uccidere e come occultare un cadavere.“Posso ipotizzare il motivo economico? Il fatto di non voler mantenere un bambino e non avere altri obblighi nei confronti della sua attuale compagna, perché altrimenti ammazzare? Questa è gente, come vediamo da anni, che ammazza perché vuole la sua indipendenza economica non vuole mantenere una moglie ed i figli, mi viene in mente Parolisi.”