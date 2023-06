Milly Carlucci umilia Raimondo Todaro: “Lui di nuovo a Ballando? Mi viene da ridere”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci ha commentato il possibile addio di Raimondo Todaro ad Amici e il ritorno a Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro potrebbe non essere più un maestro di ballo della scuola di Amici il prossimo anno. E’ da settimane che si parla di questa possibilità e si è anche detto che Todaro potrebbero tornare a Ballando con le stelle, il programma che lo ha reso popolare. Ma come stanno le cose? A rompere il silenzio in queste ore è stata Milly Carlucci, la conduttrice del programma di Rai 1 che ha rilasciato un’intervista molto interessante al portale web SuperguidaTv. Ecco le sue parole.

Raimondo Todaro lascia Amici e torna a Ballando con le stelle?

Raimondo Todaro ha ballato per diversi anni a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Poi, a sorpresa è passato alla concorrenza, ovvero è approdato al programma Amici di Maria De Filippi come maestro di ballo latino americano. Da settimane si è parlato di un possibile addio di Raimondo ad Amici, dopo la lite con Maria De Filippi. Si è anche parlato di un possibile ritorno a Ballando. Ma come stanno le cose?

Milly Carlucci su Todaro “Mi ha fatto sorridere”

A rompere il silenzio in questi giorni è stata proprio Milly Carlucci, la conduttrice del programma di Rai 1 che ha rilasciato un’intervista al portale web Superguida Tv. La conduttrice ha dato qualche anticipazione molto interessante sulla prossima edizione del programma. La giornalista ha chiesto quanto sia reale la notizia del probabile ritorno di Todaro nel programma. Dopo essersi messa a ridere, Milly ha detto “Ho letto sui social che era circolata questa ipotesi. Mi ha fatto sorridere”. La giornalista ha poi chiesto alla conduttrice se la giuria del suo programma sia stata confermata o meno, visto le indiscrezioni circolate al riguardo.

Le indiscrezioni della conduttrice sulla giuria del programma

“Il ragionamento sulla giuria, commentatori a bordo campo, tribuni del popolo avverrà a settembre e non prima. Non abbiamo aperto neanche la discussione su questo aspetto”. Queste ancora le parole della conduttrice.Secondo quanto riferito da Milly, la sua priorità al momento sarebbe quella di formare un cast di concorrenti di grande pregio e presti