Viva Rai 2, Fiorello va diretto con Raimondo Todaro “Farai Amici 23?”, la risposta del ballerino spiazza

Fiorello a Viva Rai 2 ospita Raimondo Todaro sulla prossima edizione di Amici. Il conduttore chiede se sarà presente nel programma di Maria, il ballerino spiazza.

Fiorello ha condotto nella giornata di ieri una nuova puntata di Viva Rai 2, il programma mattutino che va in onda tutte le mattine su Rai 2. Questa è la penultima settimana di programmazione, visto che il 9 giugno Fiorello ed il suo staff andrà in vacanza. Tra gli ospiti della puntata di ieri uno dei cantautori più amati di tutti i tempi, ovvero Antonello Venditti e poi è arrivato anche Raimondo Todaro, l’ex ballerino di Ballando con le stelle e insegnante del programma Amici di Maria De Filippi. Il conduttore ha approfittato della presenza di Todaro per stuzzicarlo, visto che le voci che si sono rincorse in questi giorni. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Viva Rai 2, Rosario Fiorello ospita Antonello Venditti e Raimondo Todaro

Fiorello ha condotto una nuova puntata di Viva Rai 2 nella giornata di ieri ed ha avuto modo di ospitare diversi personaggi noti della musica e dello spettacolo. Uno tra tutti Antonello Venditti, ma anche il ballerino di latino americano Raimondo Todaro. In queste settimane si sono rincorse delle voci relative ad un possibile addio di Todaro ad Amici, dopo la lite avvenuta con Maria. Così, Fiorello ne ha approfittato per punzecchiare il ballerino. “Domanda secca, farai Amici l’anno prossimo?”, ha detto Fiorello.

Il conduttore chiede al ballerino se sarà presente ad Amici, la sua risposta spiazza

Il ballerino ha immediatamente risposto e lo ha fatto in dialetto siculo, essendo entrambi siciliani. “E cu u sapi”, ha detto Raimondo, ovvero “e chi lo sa”. Insomma, il conduttore non ha potuto non lanciare una frecciatina riguardo l’edizione di Amici che si è conclusa da poche settimane. Nel farlo, Fiorello ha imitato Raimondo dicendo queste parole “No Maria io non sono d’accordo”, facendo riferimento alla litigata avvenuta tra il ballerino e la conduttrice che non è mai stata mandata in onda. Ad ogni modo, rivolgendosi a Raimondo, Fiorello ha aggiunto “Hai tenuto questo Amici sempre bello acceso”.

Fiorello stuzzica Todaro

Siparietto davvero simpatico poi a Viva Rai 2, tra il conduttore ed il ballerino, quando Fiorello gli ha chiesto se con la Celentano sia tutto a posto, dopo le litigate che abbiamo visto in tutti questi mesi.“Ma guarda qualora dovessi mai rilasciarmi con mia moglie potrebbe essere la mia prossima”, ha replicato Todaro.