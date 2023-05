Rita Dalla Chiesa, dopo l’addio di Fabio Fazio tuona: “Vergognosamenete falso”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa ha commentato il passaggio di Fabio Fazio a Nove ed ha lanciato una stoccata al conduttore.

Rita Dalla Chiesa, la nota conduttrice italiana ed anche una delle più apprezzate di tutti i tempi, nelle scorse ore ha lanciato un duro attacco a Fabio Fazio. Come ben sappiamo, quest’ultimo dalla prossima stagione televisiva non sarà più un conduttore di casa Rai, visto che è passato a Nove. La notizia è trapelata solo nei giorni scorsi e sono stati in tanti a commentarla. Ma cosa ha riferito Rita? Le sue sono state delle parole abbastanza dure.

Fabio Fazio non farà più parte dell’azienda Rai, il suo addio è ufficiale

Fabio Fazio la prossima stagione televisiva non farà più parte dell’azienda Rai. Il suo addio è stato reso noto solo nei giorni scorsi. Il conduttore di Che tempo che fa? insieme ad alcuni componenti importanti del suo staff, come Luciana Littizzetto, passerà a Nove. Ad ogni modo, sono tanti i telespettatori rimasti piuttosto dispiaciuti di questo addio ed anche alcuni colleghi hanno voluto dare la propria opinione al riguardo.

Rita Dalla Chiesa commenta il passaggio di Fazio su Nove

Nelle scorse ore Rita Dalla Chiesa ha voluto dire la sua sul passaggio di Fazio a Nove, ma ha fatto una precisazione. Nello specifico la conduttrice ha fatto notare che il conduttore non è stato cacciato dalla Rai.“Secondo molte persone di sinistra, giornalisti, politici e intellettuali, la Rai starebbe facendo un’epurazione durissima al suo interno. Fuori tutti e dentro gli amici degli amici. Niente di più vergognosamente falso“. Queste le parole di Rita che ha lanciato così una stoccata non indifferente.

La stoccata della conduttrice nei confronti di Fazio

Una vera e propria rivoluzione quella che sta avvenendo in casa Rai, dopo che nelle scorse ore anche la conduttrice di Mezz’ora in più, Lucia Annunziata si è dimessa, sostenendo di non condividere l’operato di questo nuovo governo. Rita Dalla Chiesa, che per chi non lo sapesse è un membro della Commissione di vigilanza Rai e vicegruppo degli azzurri a Montecitorio, ha espresso il suo parere su quanto sta accadendo in Rai.“Stanno facendo tutto da soli. Anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra. Inutile facciano le vittime. Addirittura erano stati riconfermati”. Poi la stoccata a questi colleghi che hanno confessato di non sentirsi d’accordo con questo governo, dicendo che a suo modo di vedere, hanno dimostrato solo di essere deboli, senza il loro partito alle spalle.