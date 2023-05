Tv Talk, Fiorello gela Massimo Bernardini con una frecciatina al veleno contro Fabio Fazio: “Sono pronto per Discovery”, il conduttore in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a Tv Talk è andato ospite, tra gli altri, anche Fiorello che era in collegamento con la trasmissione.

Fiorello ha molto divertito e ha parlato, ancora una volta, della sua uscita a Viva Radio 2 su Amadeus e la sua indecisione se condurre o no quest’anno il Festival di Sanremo ammettendo che era tutto uno scherzo, che Amadeus certamente condurrà il Festival quest’anno e, ironizzando, ha detto che se glielo chiederanno, condurrà anche quello dell’anno prossimo ancora. Ha anche rivelato di essere stato contattato dai vertici Rai e che si è scatenato il caso, come era prevedibile, dopo quella sua esternazione. E poi, in ultimo ha svelato anche la reazione di Amadeus che, secondo Fiorello non vede Viva Radio 2 la mattina e che non era a conoscenza di ciò che lui avesse detto ma che si è ritrovato decine di messaggi sul telefonino, appena sveglio.

Ma oltre tutte queste rivelazioni, Fiorello ha detto anche altro e non ha dimenticato anche di lanciare una frecciatina al veleno contro Fabio Fazio. Vediamo, a questo proposito, cosa ha detto.

Fiorello pungente contro Fabio Fazio: “Sono pronto per Discovery”

Fiorello, raccontando tutto il suo percorso artistico che poi l’ha portato a Viva Radio 2, ha chiuso con una battuta pungente: “Tutto nasce 11 anni fa, a VivaRai2 ci sono arrivato per gradi partendo con un cellulare in un bar che poi è diventato Edicola Fiore, che poi l’ho fatto sui social che poi è andata sulla piattaforma su Sky, poi su Tv8 poi su Raiplay e poi è nata VivaRai2. Adesso ho capito che sono pronto per Discovery.”

Fiorello non è più inquadrato perché cade la telecamera

Durante questo piccolo show messo in piedi da Fiorello che ha divertito come al solito tantissimo sia il pubblico a casa che quello in studio, ad un certo punto, è caduta la telecamera e Fiorello è sparito e non lo si è più visto. Tornato in onda, ha detto a proposito di un’eventuale altra edizione di Viva Radio 2 anche l’anno prossimo: “No, la gente proprio quello mi sta dicendo, non ci andare la sera stai la mattina con noi.”