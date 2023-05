Platinette non si trattiene: “Ingrid Muccitelli? Ecco cosa si dice di lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Platinette, che cura una rubrica all’interno del settimanale DiPiùTV, che si chiama “I protagonisti della TV visti da internet”, ha scritto su vari personaggi televisivi e anche su Ingrid Muccitelli. Vediamo cosa ha detto.

Platinette su Ingrid Muccitelli: “Pare possibile un suo ritorno alla guida di Linea Verde”

Platinette, in arte Mauro Coruzzi ha parlato della trasmissione condotta da Ingrid Muccitelli, Tiberio Timperi e Monica Sette, Unomattina in famiglia e del grandissimo successo che riscuotono ad ogni puntata, ormai da tantissimi anni. Poi, in particolare, di Ingrid Muccitelli ha scritto così: “Pare possibile un suo ritorno alla guida di Linea Verde, sarà verò?”.

Platinette, in arte Mauro Coruzzi parla del programma Unomattina in famiglia e fa tantissimi complimenti

Andando avanti nell’articolo, Platinette ha scritto così del programma Uno mattina in famiglia: “Unomattina in famiglia non fa mancare nulla ai telespettatori” e, ancora: “E’ un programma seguito sia da chi passa anche il resto della settimana davanti alla tv, sia da chi accende il televisore solo nel weekend”. Del regista, della trasmissione, Michele Guardì, ha scritto che è “un maestro della televisione istituzionale, sempre solida e tradizionale e mai obsoleta o noiosa”.

E, ancora: “Guardì conosce benissimo le regole e i tempi dello spettacolo televisivo dato che in tv ci lavora da decenni, dunque ha imparato tutti gli stili creandone anche di nuovi”.

Platinette si è poi molto soffermato sui tre conduttori, Ingrid Muccitelli, Tiberio Timperi e Monica Sette e di loro ha detto: “I componenti del trio alla guida della trasmissione si ritagliano i doverosi spazi personali e si propongono anche in momenti di conduzione collettiva”.

E, ancora, ha aggiunto che il programma: “E’ una sorta di “open space” molto accurato, quasi sofisticato, che la regia anima con inquadrature originali e, a pensarci bene, forse una regia del genere è necessaria per movimentare, diciamo così, la lunga diretta, che in caso contrario rischierebbe di risultare un po’ monotona”.

Qualche giorno fa, Tiberio Timperi ha scritto un post sui social: “Lo ammetto. Non sono riuscito ad avere una famiglia normale”.

E poi ha proseguito: “Capita. Ma me ne è capitata una più grande. Quella del pubblico televisivo. Questa ‘famiglia’, dicevo, è frutto di un rapporto costruito in quarant’anni di attività. Fiducia, certo ma anche affetto. Lo sento quando vengo fermato. Confesso: mi fa immensamente piacere. Di più. Mi scalda”.