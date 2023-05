L’Eredità, il timone passa a Pino Insegno, Flavio Insinna gelato, il veleno in un post: «L’Eredità a Pino Insegno per chiari meriti»

0 SHARES Condividi Tweet

A breve, nel mese di luglio, in ritardo rispetto agli altri anni, sarà ufficializzato l’elenco dei conduttori al timone, a partire dalla stagione invernale, delle varie trasmissioni televisive della Rai. Al momento ci sono certezze solo rispetto a chi la Rai l’ha lasciata e cioè Fabio Fazio e Lucia annunziata. Ieri, alla fine dell’ultima puntata di Che Tempo che fa, Fabio Fazio ha salutato con queste parole: “Vorrei anche dire grazie a tutti quelli che si sono fatti sentire in questi giorni. Voglio dire grazie soprattutto a Rosanna Pastore che cura questo programma, Silvia Calandrelli direttrice Rai Cultura, che in questi mesi hanno cercato una soluzione aspettando segnali da Giove o da Marte che non sono arrivati”.

E poi ha proseguito: “Come diceva Luciana, grazie alla Rai che è la Tv di tutti, anche la mia. Proprio in questi giorni, 40 anni fa, facevo il provino e incredibilmente mi presero. Da quel giorno chiamai Bruno Voglino “mamma” e l’ultimo grazie va a lui. Se mi permettete vorrei dire che dopo quel provino andai a fare l’imitatore a Pronto Raffaella, il cuore mi batteva durante la sigla”.

Ma, tornando al passaggio di testimone da Flavio Insinna a Pino Insegno, che avrà di certo fatto restare di ghiaccio Flavio Insinna, sui social i comenti si sono scatenati, alcuni anche molto velenosi. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa dovrebbe accadere a partire da settembre 2023.

L’Eredità dovrebbe passare da Flavio Insinna a Pino Insegno

E’ da un po’ di tempo che ci sono voci che si rincorrono sulla conduzione dell’Eredità che, dal mese di settembre, dunque dall’avvio della prossima stagione autunnale con la ripresa di tutte le trasmissioni, dovrebbe cambiare e passare da Flavio Insinna a Pino Insegno.

La lista dei nomi sarà ufficializzata venerdì 7 luglio a Napoli, quando verranno presentati i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024.

E’ certo che Mara Venier continuerà a condurre Domenica in, così come Amadeus il Festival di Sanremo, Milly Carlucci resterà al timone di Ballando con le stelle e Carlo Conti a quello di Tale e quale show.

I social si scatenano su Pino Insegno che condurrà L’eredità

Quando è diventata sempre più insistente la notizia che Pino Insegno condurrà L’Eredità, sui social i commenti si sono sprecati alludendo all’amicizia che lega Giorgia Meloni a Insegno e c’è chi ha scritto: «Pino Insegno condurrà L’eredità su Rai 1 al posto di Flavio Insinna per chiari meriti» o anche chi: «Qualcuno dica a Insegno che la meritocrazia è una cosa, la leccata di c**o un’altra».