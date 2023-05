Selvaggia Lucarelli per la prima volta svela: “Perchè ho scelto di stare con Lorenzo”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, che dopo tanti rumors ha confermato che ci sarà anche nella prossima edizione di Ballando con le stelle sempre nel ruolo di giurata, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in occasione della quale ha parlato molto, sia di sé stessa che della sua relazione con l’attuale fidanzato, Lorenzo Biagiarelli e dei motivi che l’hanno spinta ad iniziare una relazione con lui nonostante ci siano tanti anni di differenza. Vediamo cosa ha detto.

Selvaggia Lucarelli: “Cosa cercavo in un uomo”

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli formano una coppia molto affiatata e, nonostante ci siano tra di loro tanti anni di differenza, i due non sembrano risentirne. Selvaggia Lucarelli, a questo proposito, ha dichiarato così in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Lui ha l’onestà. Cercavo una persona buona perché negli ultimi anni sono stata circondata da odio e cattiverie, tanto che avevo bisogno di qualcuno che mi riportasse sul sentiero della purezza.”

E poi, ancora: “All’inizio mi sembrava tutto un gran perdita di tempo e anche io, per certi versi, sono stata vittima degli stereotipi.”

Lorenzo Biagiarelli su Selvaggia Lucarelli

Anche Lorenzo Biagiarelli ha parlato della fidanzata e degli attacchi continui che riceve: “C’è un forte senso d’impotenza. È difficile e a tratti anche piuttosto frustante. Cerco di farle vedere ogni giorno che c’è un posto protetto che si chiama casa, dove quella rabbia sociale lì cerchiamo di farla entrare il meno possibile.”

Qualche giorno fa, a proposito di voci sulla possibile partecipazione a Ballando con le stelle di Barbara D’Urso, la Lucarelli ha dichiarato così: “Non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quello di quel che si possa pensare, non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a dare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?”.

E poi, sulle liti, che l’anno scorso l’hanno vista sempre protagonista, con gli altri giurati di Ballando detto: “Non credo che lo pensi nessuno (che abbia esagerato), visto che è il primo anno che esco da lì con un largo consenso. Per anni sono stata vissuta come quella divisiva, per non dire antipatica e guastafeste, mentre quest’anno l’equilibrio è cambiato”.