Albano attacca Damiano dei Maneskin: “Esempio di distruzione” e Damiano gli risponde in modo esemplare

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa Damiano dei Maneskin, aveva postato sui social una foto che lo ritraeva nudo mentre fumava e, a corredo, di questo scatto aveva aggiunto una didascalia altrettanto discutibile. Albano aveva commentato sia lo scatto che la didascalia e ora Damiano gli ha risposto. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Damiano pubblica una foto mentre fuma e Albano lo attacca

Damiano David, per festeggiare la fine del suo tour, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae, nudo, mentre fuma uno spinello e, a corredo, ha scritto così: «Il tour è finito significa che ora sarò nudo a fumare canne tutto il giorno».

Tra i tantissimi commenti quasi tutti positivi, è arrivato uno anche da Albano che non ha affatto apprezzato e ad Adnkronos ha dichiarato così:

“Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole. Però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”.

Damiano risponde ad Albano

Dopo l’attacco da parte di Albano che ha usato parole anche molto dure, Damiano ha reagito ma non a parole bensì con un’emoticon. Infatti, nelle storie del suo profilo Instagram, prima ha ripreso la notizia dell’attacco che ha subito da Albano e poi ha aggiunto un cuore rosso.

Qualche giorno fa, a finire nella bufera era stata anche la fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri che, dopo aver pubblicato una sua foto che la ritraeva con un volto molto triste, aveva scritto così a corredo: “La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa e poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza. Voi tutto bene?” . ma sul web l’hanno attaccata e i commenti sono stati durissimi: “Se vuoi ti faccio vedere la mia faccia dopo avere spalato fango, lavato e fatto il mondo per la mia terra tutta fango e acqua… vuoi???” e poi c’è anche chi scrive: “Che problema c’è.. Fatteli prendere dal tuo fidanzatooo.. Tanto i soldi ce li ha”, o anche: “Ah i grandi problemi della vita…. E io che mi sbatto per una bolletta della luce di 400 euro”.Tra i tanti attacchi c’è, però, anche chi ha scritto: “Perché essere così invidiosi e cattivi? Qual è il vostro problema? Ha sbagliato una prenotazione e parlate dei soldi del fidanzato… trovatevi un lavoro e smettete di contare i soldi degli altri”.