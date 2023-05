Italia Si, Marco Liorni spaventatissimo in diretta: “Si sta sentendo male, chiamate qualcuno”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 27 maggio è andata in onda un’altra puntata della trasmissione Rai condotta da Marco Liorni, Italia si.

La trasmissione del sabato pomeriggio piace molto ed è tanto seguita grazie, soprattutto, al conduttore sempre molto garbato e attento ai suoi ospiti. Ieri, Marco Liorni ha mostrato una sensibilità particolare quando si è accorto che l’ospite che era collegato con lui ha avvertito un malore. Vediamo cosa è accaduto.

Marco Liorni si accorge che l’ospite sta male

Ieri a Italia Si, Marco Liorni si è collegato con Conselice, in provincia di Ravenna, per parlare dell’ordinanza che è stata emessa in base alla quale i cittadini devono abbandonare le proprie abitazioni perché non saranno più consegnati i pasti a domicilio. L’inviata del programma Italia si, Caterina Varvello era sul posto per intervistare gli abitanti e ha iniziato a parlare con il sig. Giuseppe che non ha alcuna intenzione di lasciare la propria abitazione e ha detto così: “Vivo qui da quarant’anni, ho visto altre alluvioni”. Poi, il sig. Giuseppe non si è sentito bene, infatti, si è appoggiato, con un viso sofferente, ad una macchina e respirava con affanno. Marco Liorni si è accorto immediatamente del malore e ha richiamato l’attenzione della sua inviata che in quel momento si era allontanata dall’ospite e le ha detto così: “Caterina, mi sa che il signore non sta bene… non c’è un familiare?”. L’inviata si è precipitata dal signor Giuseppe e ha detto a Marco Liorni: “Ora gli portiamo dell’acqua”.

Ma il conduttore ha insistito molto preoccupato: “C’è qualcuno lì vicino che può far sedere un po’ il signore?” e poi ha anche aggiunto: “Non mi sembra che stia benissimo… non lo conosco, non sono lì, ma visto da qui non mi sembra che stia bene eh”.

La situazione del sig. Giuseppe migliora e Marco Liorni si tranquillizza

L’inviata ha così chiesto al sig. Giuseppe: “Giuseppe, va tutto bene?” e poi ha spiegato a Marco Liorni che stava seguendo la situazione con molta attenzione: “Ha lavorato tutto il giorno”. Poco dopo, bevuta l’acqua, il sig. Giuseppe si è sentito meglio ed è stato lui stesso a dire a Marco Liorni che andava meglio.

L’inviata ha poi detto a Liorni: “Giuseppe non vuole lasciare la sua abitazione dove vive con sua moglie. Laggiù, invece, vive la consuocera. Peraltro, non vuole lasciare neanche il proprio cane”.

Infatti, il sig. Giuseppe ha confermato: “Non lascio la mia casa e non lascio il mio cane, lui viene dove vado io”.