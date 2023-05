Tv Talk , Fiorello fa un passo indietro su Amadeus: “ Amadeus fa Sanremo, se glielo chiedono fa pure il sesto”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 27 maggio è andata in onda nel pomeriggio di Rai Tre, un’altra puntata di Tv Talk condotta, come al solito, dal bravissimo giornalista Massimo Bernardini.

Tra i vari ospiti, c’è stato in collegamento anche Fiorello che durante la settimana aveva lanciato quella che lui stesso aveva definito “una bombetta” su Amadeus e cioè che non era sicuro di condurre il Festival di Sanremo. Da quel momento tutti i giornali si erano scatenati dando la notizia tanto che era dovuto intervenire anche il consiglio di amministrazione della Rai, nella persona dell’amministratore delegato Roberto Sergio e ristabilire la verità. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo in settimana e cosa ha dichiarato Fiorello ad un divertito Massimo Bernardini.

Fiorello dichiara a Viva Radio 2: “Amadeus non sa se condurrà Sanremo”

In settimana, durante una puntata di Viva radio 2 che va in onda la mattina dal lunedì al venerdì alle 7.00, Fiorello aveva dichiarato, inaspettatamente così: “La butto. M’ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. M’ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”.

Queste parole, come è facilmente intuibile, avevano sollevato un polverone tanto che era dovuto intervenire, con una nota il cda della Rai prendendo una posizione netta e l’Ansa aveva così scritto: “L’Ansa apprende da ambienti Rai che il neo amministratore delegato della Rai, ovvero Roberto Sergio, e Amadeus stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del Festival di Sanremo”.

Fiorello a Tv Talk: “Stavo scherzando, Amadeus farà Sanremo”

Ieri, a Tv Talk Fiorello, intervenuto in collegamento, ha dichiarato così: “Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: sai, non so se farò Sanremo? State scherzando? Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto!“.

E poi, ancora: “So esattamente che Amadeus il venerdì mattina non guarda Viva Rai2. Mi piace fare gli scherzi ad Amadeus, e ho pensato, ora dico ‘sta cosa e vediamo che succede… e infatti è successo. Mi ha chiamato: Ciuri, ho 60 messaggi, che cosa hai detto?”.

Fiorello è apparso molto divertito dalle reazioni al suo scherzo ed è andato avanti nel racconto di cosa è accaduto dopo che ha lanciato “la bombetta”: “Sapevo che lo avrebbero chiamato l’ufficio stampa, il sindaco, Roberto, Sergio mi hai rovinato il venerdì, Ciuri”.

E poi, alla domanda se rifarà l’anno prossimo Viva radio 2, ha ammesso: “Decideremo dopo il 9 giugno, ricordiamoci che abbiamo fatto tre edizioni in una. L’anno prossimo finisce l’effetto sorpresa, le aspettative sono maggiori, quindi si va incontro a un insuccesso”.