Platinette senza freni su Tiberio Timperi: “Ecco chi è veramente”

Tiberio Timperi, su di lui è intervenuto Platinette che ha dato il suo punto di vista sul conduttore. Ecco le sue parole.

Tiberio Timperi è un noto conduttore italiano il quale da tanti anni è al timone di trasmissioni di un certo calibro di casa Rai. Di lui in questi giorni ne ha parlato un noto opinionista che purtroppo non ha vissuto un bel periodo ultimamente, per via di alcuni problemi di salute. Stiamo parlando di Platinette, che è tornato al lavoro, curando la rubrica sulle pagine del numero di DiPiùtv. Nell’ultimo numero uscito lo scorso martedì, Platinette ha parlato di Tiberio Timperi esprimendo il suo punto di vista al riguardo. Ma cosa ha riferito?

Tiberio Timperi, il grande successo del conduttore

Tiberio Timperi, il conduttore di Unomattina in famiglia è sicuramente uno dei più amati di casa Rai. Di lui ne ha parlato proprio nei giorni scorsi Platinette, che cura una rubrica sulle pagine del settimanale DiPiùTv. In questo articolo Mauro Coruzzi ha parlato del grande successo che Tiberio ha ottenuto in questi anni con il programma che è stato ideato, firmato e diretto da Michele Guardì.

L’opinione di Platinette

“E’ merito dei suoi tre bravi conduttori”, ha detto Platinette che ha utilizzato delle bellissime parole anche nei confronti dell’autore della trasmissione. Mauro lo ha definito nel dettaglio la “colonna della televisione italiana“. Ed ancora Platinette ha aggiunto dell’altro su Tiberio Timperi dicendo di lui che è una figura di riferimento assoluto per storia personale, bravura, assiduità e professionalità.

Tiberio non andrà in vacanza e tornerà con UnoMattina Estate

Secondo Mauro Coruzzi, la trasmissione in questione ha un trio di conduttori vincente e non per niente noioso e questo ha decretato il grande successo del programma. Intanto Tiberio non andrà in vacanza questa estate, perchè una volta finita l’edizione di Unomattina, continuerà con Unomattina Estate in coppia con Serena Autieri.