Francesco Chiofalo perde i documenti e poi scrive sui social “Sono disperato, ecco dove sono”

Francesco Chiofalo sui social appare disperato dopo la disavventura capitatogli. Cosa è accaduto all’influencer?

Francesco Chiofalo, brutta disavventura per l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi il quale si è ritrovato dall’altra parte del mondo in serie difficoltà. L’ex concorrente de La pupa e il secchione, si è sfogato sui social e nello specifico su Instagram, dove è apparso piuttosto disperato per quanto accadutogli. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire che cosa effettivamente gli è successo.

Francesco Chiofalo protagonista di una disavventura

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island trasmissione alla quale ha partecipato insieme alla sua ex Selvaggia Roma e che l’ha reso famoso e popolare, in queste ore ha vissuto una disavventura. Proprio nella giornata di ieri, Francesco ha dovuto affrontare un imprevisto che però lo ha gettato nello sconforto totale. Nelle ore precedenti Chiofalo aveva pubblicato una serie di Instagram stories piuttosto strane, attraverso le quali aveva avvertito i suoi follower che sarebbe partito e che sarebbe andato nello specifico “dall’altra parte del mondo” e che non avrebbe potuto utilizzare i social per tutta la durata del viaggio. L’obiettivo di questo viaggio pare fosse molto privato e personale, ovvero andare alla ricerca di se stesso.

Francesco inizia il viaggio ma qualcosa va storto

Ad ogni modo, nelle ore successive Lenticchio, questo il nome attribuitogli dalla sua ex fidanzata, è tornato sui social ed è anche apparso parecchio disperato, chiedendo aiuto ai suoi fan. Durante il viaggio, purtroppo, Francesco ha vissuto una disavventura, improvvisamente infatti non ha più ritrovato il portafoglio con i documenti che gli avrebbero permesso di poter passare i controlli di sicurezza.

Chiofalo perde i documenti e sui social disperato chiede aiuto ai suoi follower

Per questo, Chiofalo si è dovuto fermare all’aeroporto della città di arrivo, meta che non ha neppure svelato. «Non trovo più il portafoglio con i documenti e il passaporto. Non posso passare i controlli di sicurezza e non posso uscire dall’aeroporto, né tornare in Italia. Sono solo dall’altra parte del mondo e non parlo neanche inglese. Sono disperato e molto impaurito». Queste le parole di Francesco che ha fatto tanto preoccupare i suoi fan che in qualche modo hanno cercato di rassicurarlo. Un follower si è recato sul posto ed ha aiutato Francesco che lo ha anche ringraziato pubblicamente.