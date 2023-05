Nina Moric posta delle foto dall’ospedale, i fan preoccupati e senza parole per ciò che scrive la modella

0 SHARES Condividi Tweet

Nina Moric dopo un periodo di lunga assenza è tornata sui social, ma da un letto d’ospedale. Le parole della modella preoccupano i fan.

Nina Moric torna sui social e questa volta lo fa direttamente da un letto d’ospedale. L’ex compagna di Fabrizio Corona dopo diverse settimane di silenzio, è tornata e si è mostrata distesa su un letto d’ospedale. Non sappiamo in realtà che cosa sia accaduto all’ex modella ma la Moric sembrerebbe essere fuori pericolo. I fan ultimamente l’avevano notata parecchio strana, in stato di generale malessere psicologico e molto preoccupata. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire che cosa possa essere accaduto.

Nina Moric dopo un periodo di silenzio torna sui social

Nina Moric, l’ex modella si trova in ospedale ed a comunicarlo è stata proprio lei, tornando sui social dopo settimane di silenzio. Proprio nell’ultimo periodo, come abbiamo già anticipato, Nina era apparsa piuttosto strana, in stato confusionale e poi la notizia del ricovero.

La foto dall’ospedale preoccupa i fan

Nella sua vita privata potrebbero esserci sempre i soliti problemi, legati anche al figlio Carlos che non vede da diverso tempo. Nell’ultimo periodo sembrava che con Fabrizio fosse tornata la serenità, ma poi sono ricominciate le incomprensioni e le liti e poi l’ennesima rottura. Nell’ultimo periodo la Moric è apparsa parecchio confusa, triste, e anche la stessa nel corso di alcune interviste aveva confessato di star attraversando un periodo abbastanza difficile.

Le parole di Nina a corredo della sua foto

Così Nina è stata assente dai social per tanto tempo e poi nelle scorse ore sono arrivate le foto dall’ospedale che hanno tanto preoccupato i fan.«Anche nell’ora più buia della vita un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore», questo quanto scritto da Nina a corredo della sua foto facendo intendere di non aver perso la speranza.«A volte i miracoli sono persone buone e con cuori gentili. Grazie», ha aggiunto poi l’ex modella che ha fatto così intendere di essere stata aiutata da qualcuno. Intanto, i suoi follower non hanno potuto non inondarla di messaggi di affetto e di incoraggiamento.