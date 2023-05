Fedez abbbraccia J-Ax sul palco: “Ci sei sempre stato”, grande commozione tra il pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez ringrazia ufficialmente J-Ax sul palco dopo la presentazione del nuovo singolo cantato insieme ad Annalisa.

Pace ufficialmente fatta tra Fedez e J-Ax, i due rapper che hanno collaborato tanto negli anni passati e che poi improvvisamente hanno annunciato la rottura della collaborazione e non solo. Da un pò di tempo a questa parte, tra loro finalmente sembra essere tornato il sereno ed effettivamente entrambi hanno confermato annunciando una nuova collaborazione. Lo scorso mese di maggio 2022, i due rapper avevano annunciato di aver fatto pace ed a distanza di un anno esatto Fedez e J-Ax sono tornati a fare musica insieme.

Fedez e J-Ax tornano a fare musica insieme

Fedez e J-Ax sono tornati a cantare insieme in questa estate 2023. Come ben sappiamo i due hanno avuto modo di collaborare per diversi anni, sfornando davvero tantissimi successi. Improvvisamente poi è accaduto qualcosa e le loro strade si sono praticamente divise per sempre. Per via di alcune visioni lavorative differenti, si era interrotta anche la loro amicizia, ma l’affetto quello vero e sincero a quanto pare è rimasto, tanto che i due sono riusciti a superare le divergenze ed a tornare più forti di prima.

Disco Paradise, i rapper presentano il nuovo singolo insieme ad Annalisa

Nella giornata di giovedì, 25 maggio insieme hanno pubblicato il nuovo singolo che hanno cantato insieme ad Annalisa, intitolato “Disco Paradise”. In occasione della promozione del brano, nella serata di ieri durante il concerto al Forum di Assago degli Articolo 31, sul palco sono arrivati anche Fedez e Annalisa ed i tre hanno presentato per la prima volta il loro brano, che sicuramente diventerà uno dei brani cult di questa estate 2023.

Fedez ringrazia il collega e amico e lo abbraccia sul palco

Al termine dell’esibizione, Fedez ha preso la parola ringraziando il suo amico J-Ax per essergli stato vicino in un momento per lui molto difficile e poi c’è stato un lungo abbraccio tra i due che non è passato inosservato e che è tanto piaciuto ai loro follower. “Ti voglio bene amico mio. Fuori dal clamore e dai riflettori sei sempre stato lì a tendermi una mano. Grazie di tutto”. Queste le parole di Fedez, dichiarate direttamente dal palco, momenti che ha poi condiviso nelle sue Instagram stories.