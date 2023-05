Luca Argentero stupisce con le sue parole: “Ho avuto momenti di sconforto”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero non soltanto attore ma anche scrittore, presenta così il suo primo romanzo. Ecco le sue parole.

Luca Argentero lo conosciamo tutti per essere uno degli attori più amati di sempre e uno dei più apprezzati del cinema italiano. Negli ultimi anni è stato protagonista di una fiction di grande successo, intitolata Doc- nelle tue mani andata in onda su Rai 1 e adesso l’attore è tornato sul set per la terza stagione. Nell’attesa, Luca si è lasciato andare ad un’intervista molto interessante, parlando della sua vita privata ma anche del suo lavoro. Ecco le rivelazioni inedite dell’attore.

Luca Argentero lascia tutti senza parole e si presenta in veste di scrittore

Luca Argentero è pronto a tornare in tv con la terza stagione di Doc-Nelle tue mani, la serie televisiva di grande successo di casa Rai. Nell’attesa l’attore ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, svelando anche diversi retroscena legati alla sua vita privata e professionale. Non tutti ad esempio sanno che Luca non è solo un attore, ma anche uno scrittore ed è uscito da poco il suo primo romanzo, intitolato Disdici tutti i miei impegni. Di questo ne ha parlato nel corso dell’intervista.

L’attore diventa scrittore e presenta il suo primo romanzo “Disdici tutti i miei impegni”

“Dopo momenti di scoramento sono riuscito ad arrivare alla fine. Ci ho messo un sacco di tempo”. Queste le parole dell’attore che ha iniziato a scrivere alcuni anni fa, durante la pandemia e tra i vari impegni professionali e privati, come il matrimonio e la nascita dei sui due figli. Il giornalista ad un certo punto gli ha chiesto cosa direbbe Doc a Fabio Resti che è il protagonista del suo romanzo.

Il romanzo avrà un seguito? Ecco le parole di Luca

“Fabio Resti fa uso di alcool e droghe, non ha regole né orari e finisce agli arresti domiciliari a casa dei genitori. Probabilmente Doc gli chiederebbe della sua vita per capire come mai si è ridotto così a 40 anni”. Queste ancora le sue parole. Parlando ancora del suo romanzo, Luca ha aggiunto che la storia si è materializzata nel suo cervello e che è già divisa in tre parti, dunque si tratterebbe di una trilogia.