Fiorello, la battuta sull’addio di Lucia Annunziata alla Rai è da applausi

Fiorello, all’interno della sua trasmissione Viva radio 2 ha parlato, dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai anche di quello di Lucia Annunziata e ha fatto divertire tantissimo il suo pubblico sia quando ha letto la lettera finta della Annunziata con cui spiegava i motivi del suo addio sia poi quando ha detto che ora gli italiani sono disperati. Ma andiamo con ordine e vediamo esattamente cosa ha detto.

Fiorello: “Gli italiani sono disperati da quando se n’è andata Lucia Annunziata”

Fiorello, parlando in puntata a Viva radio 2 dell’addio di Lucia Annunziata alla Rai ha detto: “Gli italiani sono disperati da quando se n’è andata Lucia Annunziata”. E poi ha aggiunto: “Pensano che gli italiani siano interessati da ‘ste cose: no! Non siamo il centro del mondo! Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi! Alla gente non gliene frega niente! Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai. Tutto questo andare via, bisogna capire da dove arriva”.

Fiorello ha letto una finta lettera di dimissioni di Lucia Annunziata: “Non voglio farmi bionda come Giorgia Meloni”

Fiorello ha finto di essere in possesso di una lettera scritta da Lucia Annunziata e l’ha letta: “Non voglio, come immediatamente chiesto dai vertici Rai, farmi bionda come Giorgia Meloni. Non posso accettare che il mio programma cambi nome da ‘mezz’ora in più’ a ‘un po’ meno di Bruno Vespa’. Non ho intenzione di cancellare il tatuaggio sulla spalla sinistra con Che Guevara che prende uno spritz con Elly Schlein. Il ministro Lollobrigida quando ha saputo che mi chiamo Annunziata, mi ha proposto di condurre un programma sui nati della settimana. Non posso tradire le mie origini di sinistra, io sono così di sinistra che la password della mia e-mail è ‘intillimani’. La vera ragione delle mie dimissioni? Devo confessare un grande segreto: da sempre, il mio canale preferito è Discovery!”.

Con questa frase su Discovery, Fiorello si è riferito ad un altro addio, quello di Fabio Fazio che da settembre sarà sempre al timone della sua trasmissione “Che tempo che fa” con Luciana Littizzetto ma su Discovery.

I nomi in lizza che potrebbero sostituire Lucia Annunziata sono quelli di Serena Bortone, o Luisella Costamagna.

Per quanto riguarda Fiorello, pare che rimarrà ben saldo alla conduzione di Viva Radio 2.