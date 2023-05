Fedez nella bufera, il web gli si rivolta contro e lui interviene sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez si è molto commosso dopo aver rivisto ‘The Ferragnez 2’ nella parte che riguarda la sua malattia, il suo intervento e la sua convalescenza. Ma se il web lo ha criticato tantissimo per la scelta di riprendersi in un momento così intimo e drammatico della sua vita, lui, di contro, ha spiegato perchè lo ha fatto e perchè crede di non aver sbagliato. Vediamo cosa ha detto.

Fedez travolto dalle critiche

Fedez ha pianto dopo ave visto The Ferragnez 2 e ha detto: “Dopo averlo visto ora sono ancora più convinto della decisione che ho preso”.

Fedez, che nel 2022 ha subito un’importante intervento chirurgico pe la rimozione di un cancro al pancreas, ha voluto riprendere anche quel momento così doloroso della sua vita ma è stato travolto dalle critiche, infatti, sui social hanno commentato così: “Hai un tumore, ti stai per operare e pensi a farti i video?”.

La risposta di Fedez

Fedez non è rimasto in silenzio dopo tutte le accuse che gli sono state mosse di aver spettacolarizzato il suo dolore e ha detto: “Vederlo ogni volta è un pugno allo stomaco, ma dopo averlo visto ora sono ancora più convinto della decisione che ho preso di autoriprendermi. Tutte quelle scene sono girate con la GoPro.”.

E poi ha anche aggiunto: “La cosa più banale da dire sarebbe che l’ho fatto perché chi vivrà esperienze simili potrà vedere qualcosa per capire cosa lo aspetta. Io quando ho vissuto quelle cose lì cercavo ossessivamente qualcuno che mi desse testimonianze di ciò che mi sarebbe aspettato. Però la verità è che in primis credo di averlo fatto più per me stesso, perché un documento che ti ricorda quello che hai passato credo sia inestimabile”.

E, ancora, come un fiume in piena: “Nei mesi immediatamente successivi alla malattia sono riuscito a cogliere gli elementi positivi di quanto questa cosa potesse migliorarmi dal punto di vista umano. E invece subito dopo, nei mesi successivi, c’è stata un’escalation in cui ho avuto un mood totalmente autodistruttivo. Ho fatto un sacco di caz***te e non credo sia un segreto”.

E poi ha concluso così: “Avere un documento di questo tipo, al netto che possa essere utile a qualcuno, credo sia utile per me. Perché purtroppo la mia testa cerca di rimuovere tutto quello che è successo. Invece qualcosa che mi ricorda quanto preziosa può essere un’esperienza di questo tipo è utile”.