Albano, la figlia Jasmine senza freni: “Potrei andare al Grande fratello ma solo ad una condizione”

Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, nonostante sia giovanissima, ha da sempre le idee molto chiara sia riguardo il suo presente ma anche il suo futuro. Appare sempre determinata e sicura di sé e questo lo ha dimostrato anche nelle ultime dichiarazioni che ha rilasciato. Vediamo cosa ha detto.

Jasmine Carrisi: “Io al Grande Fratello? Solo ad una condizione”

Jasmine Carrisi ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo dove ha molto raccontato di sé stessa, della sua famiglia e dei suoi famosi genitori. La ragazza, a proposito dei suoi progetti futuri, ha detto che non chiude la porta ad una partecipazione ad un reality, il Grande fratello vip o L’isola dei famosi e, quando il giornalista le ha chiesto: “E’ un’esperienza che ti incuriosisce oppure no?”, lei, senza mezzi termini, ha risposto: “Vi prenderò parte quando avrò una carriera consolidata, come ha fatto papà. Oggi, comunque, la mia priorità resta la musica”.

Poi di mamma Loredana ha detto: “Mi dà consigli sia per la carriera musicale sia per quella televisiva, è quasi come se fosse la mia manager … Chi meglio di lei può darmi le indicazioni giuste?”.

Invece, del periodo in cui la sua famiglia era sempre al centro del gossip ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della sera: “Non l’ho vissuta benissimo mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine”.

E, ancora ha detto: “Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

E poi ha rivelato: “Non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze insieme”.

Del rapporto con il resto della famiglia ha detto: “Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi”.

E poi del rapporto con Romina Power ha svelato: “Con lei non ho rapporti”.

Comunque ha detto che, nonostante non sia stato tutto rose e fiori: “ … io mi concentro da sempre sugli aspetti positivi, consapevole che il cognome che porto mi ha aiutata”.