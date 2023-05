Pierluigi Diaco, Viria Carbone dopo il duro rimprovero che ebbe da lui dice: “Mai più sentito” e poi la stoccata: “Nella vita si può cambiare”

0 SHARES Condividi Tweet

Vira Carbone, confermata alla conduzione del programma seguitissimo ed amatissimo “Buongiorno benessere”, ha ricordato, in occasione di una lunga intervista rilasciata a Tvblog, un episodio molto spiacevole che la riguardò durante una puntata del programma estivo condotto da Pierluigi Diaco nel 2019, Io e te.

Vediamo cosa è successo.

Pierluigi Diaco rimproverò aspramente Viria Carbone in diretta per uno squillo di cellulare

Era l’estate del 2019 e Pierluigi Diaco era il conduttore del programma molto seguito, Io e te.

In una puntata andò ospite Vira Carbone a cui, ad un certo punto, squillò il cellulare.

Pierluigi Diaco, appena sentì lo squillo del cellulare le chiese: “Hai portato il cellulare in studio? Ma perché?” e la Carbone rispose, scherzando: “L’ho portato in studio perché volevo iniziare con uno sketch con te, volevo consegnarti il cellulare”.

Ma Diaco, parecchio infastidito, tuonò: “Non sto scherzando, io vieto assolutamente di portare il cellulare in studio. Ve lo dico sinceramente, trovo molto maleducato entrare in casa e in uno studio televisivo e quando si parla, si discute avere il cellulare acceso, lo trovo maleducatissimo. Vi chiedo di spegnere il telefono”.

Quando stava per partire il suo nuovo programma “Bella ma”, Diaco in un ‘intervista di presentazione rilasciata al Corriere della sera disse a proposito dei cellulari: “Verranno requisiti per passare un’ora e 45 fuori da questo meccanismo”.

Viria Carbone: “Diaco? Non l’ho più sentito”

In occasione di un’intervista rilasciata a Tvblog, Viria Carbone ha riparlato di quell’episodio e ha detto così di Pierluigi Diaco: “Da allora non l’ho più visto né sentito”.

Ma poi ha anche aggiunto che quell’episodio avvenuto in diretta tv: “ … fu una sciocchezza gonfiata dai giornali perché avvenuta d’estate, quando non succede mai niente.”

Poi, quando il giornalista di Tv Blog le ha detto che recentemente a Diaco è capitato di nuovo che un ospite avesse il cellulare in un suo programma ma lui non lo ha rimproverato in alcun modo, lei ha risposto così: “Non la sapevo questa. Vabbè, nella vita si cambia. Magari ora non gli dà tanto fastidio, magari ha capito che può succedere”.

Poi, a proposito della sua conferma alla conduzione di Buongiorno benessere ha detto: “Conferma scontata di Buongiorno Benessere”.