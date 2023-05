Oggi è un altro giorno, Katia Ricciarelli lascia la Bortone senza parole: “Mio padre l’ho visto solo una volta in tutta la mia vita”

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli nella giornata di oggi è stata ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Il soprano ha parlato del rapporto con il padre, dichiarazioni forti le sue.

Oggi è un altro giorno, Katia Ricciarelli ospite da Serena Bortone

Il soprano parla del rapporto con il padre, le sue dichiarazioni lasciano senza parole

Katia, così come ha fatto in qualche altra occasione, è tornata a parlare del suo rapporto con il padre, che è stato parecchio complicato e complesso, o meglio inesistente. “L’ho incontrato solamente una volta. Ero ragazzina e andai ad esibirmi per i malati. C’erano malati in fin di vita, per tubercolosi, e lui era lì ma io non lo sapevo, anzi ero anche un po’ intimidita”. Queste le dichiarazioni della cantante, che ha anche parlato della sua mamma Molara, che a differenza del padre, è stata presente in ogni fase della sua vita. “Dopo quell’incontro facemmo una foto e quando la feci vedere poi a mia madre lei sbiancò perché lo riconobbe”, ha confidato l’ex vippona.

Poi la dichiarazione più forte sul padre

La cantante lirica, poi, si è lasciata andare ad una confessione inaspettata.“Magari è crudele da dire, ma non mi è mai mancato, mia mamma ha fatto invece tanti sacrifici per me”. Insomma, dichiarazioni molto forti che di certo non sono passate inosservate al pubblico di Rai 1 che continua ad amare il programma di Rai 1.