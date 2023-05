Pomeriggio 5, Barbara d’Urso offesa e lei tuona: “Non giocate sulla mia onestà”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 19 maggio è andata in onda un’altra puntata di Pomeriggio 5 che ha visto una Barbara D’Urso rispondere in tono fermo e deciso a chi l’ha accusata. Vediamo cosa è successo.

Barbara d’Urso accusata a Pomeriggio 5 e lei risponde: “Non si gioca sulla mia onestà”

Anche Barbara d’Urso, come tante conduttrici, si sta occupando, quotidianamente, del caso della presunta veggente, Gisella Cardia. Ma quando qualche giorno fa la signora Gisella è intervenuta in collegamento con la trasmissione di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 insieme al marito, è accaduto che, chiuso il collegamento con la D’Urso, la statuetta della Madonnina che si trova in casa della presunta veggente, ha iniziato a lacrimare. In quel momento, però, a casa della presunta veggente c’era ancora l’inviata della D’Urso che aveva appena finito il collegamento con il programma e ha potuto così vedere con i suoi occhi la statuetta lacrimare e ha filmato il tutto.

Per questo l’inviata è finita al centro della bufera perchè è stata accusata di essersi messa in daccordo con la presunta veggente. Ma l’inviata si è difesa dicendo: “Volevo precisare che trovandomi in quella situazione chiunque avrebbe filmato quello che si trovava di fronte…Abbiamo semplicemente documentato un fenomeno che ci siamo trovati davanti”.

Anche la D’Urso ha voluto dire la sua: “Non c’è nessun accordo tra la nostra inviata e Gisella Cardia”.

Gli ospiti in studio prendono le difese del programma

Tutti gli ospiti presenti nel programma della D’Urso hanno dato il loro appoggio sia all’inviata sia a Barbara D’Urso che al programma tutto e la D’Urso non ha ammesso accuse e ha detto così: “Non si gioca sulla mia onestà”.

E poi, ancora: “Io posso solo dire una cosa…Posso dare la mia parola d’onore che non c’è minimamente, ma neppure la recondita idea che si possa essere messa d’accordo la nostra inviata con Gisella, ma proprio totale…Metto la mano sul fuoco…”.

E, ancora: “Non si gioca sull’onestà dei nostri inviati, non si gioca sull’onestà di tutti i giornalisti e di tutti quanti noi, e non si gioca sulla mia onestà”.

Poi quando la d’Urso ha letto un post dell’ex fedele di Gisella Cardia che ha minacciato di querelarla, ha detto: “Per altro il mio cognome si scrive con la d minuscola, apostrofo ed u maiuscolo, così la prossima volta lo scrive bene…”.