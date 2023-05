Mattino 5, “Solo tu”, la frecciata è a Barbara D’Urso e la Panicucci replica

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi è andata in onda un’altra puntata di Mattino, 5, trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Del Vecchio.

Come al solito, si è parlato per una larga fetta del programma della presunta veggente, Gisella Cardia e la Panicucci si è collegata con l’ex fedele di Maria Giuseppa Scarpulla, Luigi il quale ha fatto un complimento alla Panicucci che, però, è sembrata una frecciatina vera e propria a Barbara D’Urso. Vediamo cosa ha detto.

L’Ospite di Federica Panicucci le fa un complimento molto bello: “Federica, sei l’unica giornalista che mi mette pace e serenità”

Oggi, durante la puntata di Mattino 5, Federica Panicucci si è collegata il signor Luigi l’ex fedele di Maria Giuseppa Scarpulla, la presunta veggente che ha detto così alla conduttrice: “Federica, sei l’unica giornalista che mi mette pace e serenità”.

A tutti è sembrato che Luigi ce la avesse con Barbara D’Urso perchè con lei i rapporti sono sempre stati molto tesi. La Paniccuci ha risposto così al sig. Luigi: “Luigi ti mando un bacio grande…Un saluto ovviamente anche a tutte le altre mie colleghe che fanno il loro lavoro straordinariamente, come tutti del resto…”. Anche la Panicucci è sembrata un po’ in imbarazzo perché sé stata subito abbastanza chiaro a tutti a chi Luigi si volesse riferire.

Federica Panicucci senza freni: “E’ una cosa che ci tenevo a dire”

Federica Panicucci, alla fine del collegamento, ha ringraziato il sig. Luigi, l’ex fedele di Gisella Cardia per essersi collegato con lei in trasmissione e nella fase dei saluti gli ha detto che il santuario che aveva realizzato era bellissimo: “Vedo alle tue spalle un bellissimo santuario…Stupendo davvero quello che vedo…Con tante Madonnine…E’ proprio bello…Lo volevo dire…Mi piace…E’ proprio bello…”.

Sottovoce si è sentito Don Patrizio che diceva che glielo avrebbe regalato con molto piacere.

Qualche tempo fa Alessandro Cecchi Paone espresse un suo pensiero sulla Panicucci a una lettrice che gli aveva scritto così appunto sulla Panicucci: “Dà il meglio di sé… Come mai Mediaset non le dà più spazio su Canale 5?”. E che l’avrebbe vista molto bene condurre L’Isola al posto di Ilary Blasi.

Cecchi Paone aveva risposto così: “Non capisco e non accetto questa smania di contrapporre personaggi e star, come fosse un gioco crudele a eliminazione…”. E poi aveva concluso così in televisione “c’è posto per tutti, come in questo caso … Posso testimoniare che tutte e due sono al posto giusto e nel loro ruolo…”.