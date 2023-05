Fiorello lascia tutti senza parole: “Chissà l’anno prossimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto showman italiano più famoso di tutti i tempi nel corso della puntata di ieri di Viva Rai 2 ha dato un’interessante anticipazione sulla prossima stagione del suo programma.

Fiorello continua ad avere un grande successo con il programma Viva Rai 2 che va in onda tutte le mattine molto presto, quasi all’alba. Nonostante la fascia oraria, il programma ottiene sempre un grande successo in termini di ascolti e share. Sono stati in tanti a chiedersi quale possa essere il futuro di questo programma, e proprio nel corso della puntata di ieri, lo stesso showman e conduttore si è lasciato andare un retroscena relativo al prossimo anno. Ma cosa ha riferito il conduttore?

Fiorello, grande successo con il programma Viva Rai 2

Fiorello continua ad avere un grandissimo successo con Viva Rai 2, la trasmissione da lui condotta ogni mattina a partire dalle ore 6.45 circa. Nel corso della giornata di ieri, il conduttore ad un certo punto, si è lasciato andare ad una confessione inaspettata, proprio sul futuro della trasmissione. Lo showman più amato dello spettacolo italiano e Biggio hanno festeggiato un traguardo molto importante, ovvero 100 puntate ed è stato al termine dei festeggiamenti che Fiorello si è lasciato scappare un retroscena sul prossimo anno.

Fiorello da un’anticipazione sul prossimo anno

“È una torta accroccata, il budget era finito”, ha detto con ironia il conduttore dicendo anche che mancano ben quindici puntate alla fine. Il programma terminerà esattamente il prossimo 9 giugno, ma non è escluso che Viva Rai 2 possa tornare anche nella prossima stagione. Proprio a tal riguardo, Fiorello ha detto “L’anno prossimo chissà..”. Il noto showman non si è sbilanciato al riguardo, ma ha comunque fatto intendere che potrebbe esserci la possibilità di un ritorno. Nel corso della puntata di ieri, Fiorello ha ospitato i Boomdabash e Paola Cortellesi.

L’appello per l’Emilia Romagna

Ovviamente non è mancato il pensiero rivolto alla tragica situazione che si sta vivendo in Emilia Romagna.“La Rai in questo è sempre molto attenta. Tutto il Paese è coeso”, ha detto ancora Fiorello mostrando l’iban sul quale poter fare delle donazioni invitando i telespettatori a contribuire alla racconta.