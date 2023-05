Jovanotti, il messaggio per l’Emilia Romagna è da brividi: “Perchè la amo”

0 SHARES Condividi Tweet

Jovanotti in queste ore ha voluto spendere due parole per la Romagna e lo ha fatto attraverso un post che ha condiviso su Instagram. Ecco le sue parole.

Jovanotti, il noto cantante uno tra i più amati di sempre del nostro paese, in queste ore è tornato sui social per parlare della situazione drammatica che sta vivendo l’Emilia Romagna. Il noto cantautore ha voluto così su Instagram, scrivere un pensiero per le zone alluvionate, cercando di dare forza alle persone che sono state colpite dall’alluvione. Ma cosa ha scritto nel dettaglio il cantante?

Jovanotti pensa all’Emilia Romagna e si rivolge alle zone alluvionate

L‘Emilia Romagna da giorni sta attraversando dei momenti davvero difficili. Diverse le zone alluvionate, tante vittime, disastri, sfollati e tanti dispersi, è questo il resoconto di quanto accaduto nei giorni scorsi in questa bellissima terra. L’Italia intera sta seguendo la situazione che di ora in ora peggiora sempre di più. Tanta solidarietà da parte di gente comune, ma anche arrivata da diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, da Laura Pausini a Simona Ventura e adesso anche Jovanotti.

Il pensiero su Instagram del cantautore

Il cantautore nelle scorse ore ha voluto condividere un messaggio d’amore per la sua Romagna, e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram “Amo e conosco con tutto me stesso le terre che stanno passando attraverso questi giorni difficili. Ci ho vissuto a lungo, a Forlì è nata la nostra Teresa e tante mie canzoni che hanno attinto carattere e colore da quei luoghi e dalla gente. Ci torno sempre con molto piacere e da sempre mi sento un ‘romagnolo’ tra riviera ed entroterra. So che vi rialzerete e in queste ore vi penso forte. Forza amici!”. Questo il messaggio che ha scritto Jovanotti sul suo profilo social, dove ha anche condiviso un pezzo di un vecchio concerto, dove proprio aveva cantato la canzone Romagna Mia.

Tanti i commenti sotto al post

Insomma, Jovanotti che sembra essere davvero tanto legato a questa terra, ha voluto riservate alla Romagna questo gesto di grande affetto e amore. Tanti i commenti arrivati sotto al post, anche di ringraziamenti da parte degli stessi romagnoli.