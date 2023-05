La Talpa, un autore si sbilancia “Programma maledetto”

0 SHARES Condividi Tweet

La Talpa, che fine ha fatto il programma? A rompere il silenzio Marco Salvati, uno degli autori del reality. Ecco le sue parole.

Diversi anni fa è andato in onda un programma che all’epoca ha riscosso un discreto successo, ma che poi non è stato più ripresentato. Stiamo parlando del reality La Talpa, andato in onda su Italia 1 e condotto da Paola Perego. In molti si sono chiesti in questi anni che fine abbia fatto questo programma e soltanto adesso è arrivata la risposta. A parlare infatti è stato l’autore del programma che ha rotto il silenzio utilizzando delle parole abbastanza dure.

La Talpa, che fine ha fatto il programma di Italia 1?

La Talpa, in molti ricorderanno questo reality che è andato in onda diversi anni fa e condotto da Paola Perego. Molti si sono chiesti come mai l‘azienda Mediaset abbia deciso di non riproporre più questo format, nonostante avesse avuto un discreto successo. Proprio lo scorso anno si era parlato di un ritorno del programma, per il palinsesto di Canale 5 proprio del 2023, ma poi di fatto non c’è stata alcuna traccia del reality in questione. A parlare adesso del programma è stato Marco Salvati, l’autore de La Talpa, il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a TvBlog.

Il ritorno del programma? Le parole di Marco Salvati

“Programma maledetto con una fanbase fortissima”, ha dichiarato Marco Salvati il quale ha voluto fare un pò di chiarezza e spiegare che fine abbia fatto questo programma.“Non so che fine abbia fatto, sapevo che il compito era affidato alla Fascino”, ha aggiunto Salvati. Quest’ultimo proprio recentemente è stato chiamato insieme agli altri autori del programma, per una stesura della trasmissione e questo aveva fatto presagire un ritorno che al momento non si è concretizzato.

Cosa ha riferito l’autore del reality?

La speranza per i telespettatori più affezionati de La Talpa è che il programma possa magari tornare il prossimo anno. La conduttrice della prima edizione del reality su in realtà Amanda Lear, sostituita poi da Paola Perego che si è dimostrata una grande conduttrice e davvero molto preparata. Per il ritorno del programma, tutti chiedono a gran voce anche il ritorno di Paola alla conduzione. Ma sarà davvero così?