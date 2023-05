Raimondo Todaro lanciata la bomba, dopo la lite con Maria De Filippi torna a Ballando

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro sarebbe sempre più lontano da Amici di Maria de Filippi e potrebbe, a sorpresa, tornare a Ballando con le stelle. Ecco cosa sta accadendo.

Raimondo Todaro potrebbe presto lasciare il programma Amici di Maria De Filippi. E’ questa l’indiscrezione che è stata lanciata già da diversi giorni, subito dopo la lite tra il maestro di ballo e la conduttrice Maria De Filippi. Si parla anche di un possibile ritorno del ballerino a Ballando con le stelle. Ma come stanno davvero le cose?

Raimondo Todaro, addio vicino al programma di Maria De Filippi

Raimondo Todaro, ex maestro di ballo di Ballando con le stelle, il famoso e tanto amato programma condotto da Milly Carlucci, due anni fa è approdato ad Amici di Maria De Filippi. Adesso però, si starebbero diffondendo delle indiscrezioni sul suo futuro professionale e si dice che il maestro sia pronto a lasciare il programma. La sua avventura nel programma di Maria sarebbe giunta al termine. Poche settimane fa il maestro di ballo ha avuto una discussione molto accesa con Maria e subito dopo tutto è cambiato.

Lite tra il maestro di ballo e la conduttrice, da quel momento gelo tra i due

La discussione tra Raimondo e Maria è avvenuta sabato 9 aprile, a circa un mese dalla finale del serale. Questa lite però, non è andata in onda, nel senso che la produzione ha preferito tagliare questo momento e non mandarlo in onda. Chi era presente in studio però, ha raccontato di questa discussione piuttosto animata. Raimondo avrebbe discusso con Rudy Zerbi, e Maria sarebbe intervenuta con toni poco pacati scagliandosi contro Todaro.

Raimondo lascia Amici e torna a Ballando con le stelle?

Al momento, secondo quanto riferito dal settimanale Nuovo, non ci sarebbe alcun rinnovo per il prossimo mese di settembre per Raimondo e questo fa presupporre che l’esperienza del ballerino all’interno del programma sia già finita. Ed ancora, secondo il settimanale Nuovo, tra Todaro e Maria ci sarebbero dei malumori non indifferenti e si dice che la conduttrice lo giudichi in questo modo ovvero “presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni”. Ecco svelato il motivo di queste indiscrezioni che vedono Raimondo ormai lontano dal talent show di Canale 5. Ma non finisce qui, perchè si parlerebbe anche di un possibile suo ritorno nel cast di Ballando con le stelle. Milly Carlucci sarebbe più che felice, visto che non ha preso bene la decisione di Raimondo di lasciare il suo programma due anni e non ha mai smesso di sperare in un suo ritorno.