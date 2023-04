Amici, tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro i rapporti sono molto tesi, cosa sta succedendo

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi ha voluto fortemente il ballerino Raimondo Todaro ad Amici tanto da proporgli di passare da Ballando con le stelle ad Amici e lasciando anche Milly Carlucci un po’ spiazzata per la decisione che il ballerino insegnante, qualche anno fa, prese senza avvertirla per tempo. Quando accadde, Milly Carlucci restò parecchio male e lo dichiarò anche ma Todaro si difendeva sui social asserendo di non aver potuto comunicarlo per tempo a causa del covid che aveva contratto e che gli impediva di uscire di casa. Ma questo accadeva qualche anno fa. La scorsa edizione di Amici è stata molto serena tanto che Raimondo Todaro è stato confermato anche per questa ma in questa edizione pare che la De Filippi sia abbastanza infastidita dal comportamento del ballerino e che i rapporti tra loro due siano molto tesi. Vediamo cosa sta accadendo.

Maria De Filippi è infastidita dal comportamento di Raimondo Todaro

In questa edizione di Amici diverse sono le cose che non stanno andando per il verso voluto dalla conduttrice, Maria de Filippi e che rimprovera a Todaro. Innanzitutto metodi relativi alla didattica ma non solo, infatti, il settimanale Nuovo tv, a proposito della discussione dai toni molto forti avvenuta in puntata tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro che non è stata mandata in onda, ha scritto così: “I rapporti tra il ballerino e la padrona di casa sono più tesi di un tempo. Maria sta perdendo la pazienza”.

Ciò che, pare, alla De Filippi stia dando molto fastidio sono innanzitutto le discussioni continue tra

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ma anche che Todaro non stia nella sua forma migliore tanto che i suoi allievi hanno avuto da ridire contro il loro insegnante e qualche volta sono stati costretti, per questo motivo, anche a rivolgersi agli altri insegnanti.

Nuovo scrive, a questo proposito: “Pare un dato di fatto che il suo posto da prof di ballo al momento traballi”.

Il taglio della lite tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro

Qualche settimana fa il pubblico presente alla registrazione di Amici aveva riferito che c’era stata una discussione dai toni molto accesi tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro ma questa lite non è mai andata in onda forse perché sull’onda del Grande fratello vip dove le liti sono state all’ordine del giorno, Piersilvio Berlusconi ha deciso una linea unica per tutti i programmi Mediaset pretendendo uno “stile sobrio, toni mai sopra le righe, niente urla e insulti”.