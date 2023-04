Carolyn Smith senza freni: “Non è stato semplice”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith ha rilasciato una lunga intervista al magazine Velvet Style in occasione della quale ha raccontato come sta vivendo il ritorno della malattia. Vediamo cosa ha detto.

Carolyn Smith racconta il ritorno della malattia

Carolyn Smith che ha raccontato la sua durissima e personale lotta contro il tumore in occasione di una lunga intervista rilasciata al magazine Velvet Style. Vediamo cosa ha detto il Presidente di giuria di Ballando con le stelle.

Carolyn Smith svela: “Non è stato semplice”

Carolyn Smith ha raccontato così: “La prima terapia ha cancellato tutto ciò che ho fatto nella mia vita ma ho cercato di andare avanti ugualmente. Da ottobre 2015 a maggio 2016 ho fatto la chemio, e poi la mastectomia e la radioterapia. Non è stato semplice riappropriarmi dell’utilizzo dei miei arti”.

Qualche settimana fa era anche andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e alla domanda della padrona di casa su come stesse aveva risposto senza mezzi termini così: “È un po’ dura questa volta ma ce la faccio. Non so spiegarti perché mi sembra così diverso dalle altre volte”. E poi aveva anche aggiunto: “Spero sempre che sia l’ultima volta ma non è così”.

Carolyn Smith era andata avanti con il suo racconto:

“L’intruso si è palesato per la prima volta nel 2015 ed è sempre rimasto nello stesso punto: il seno. Non si è mai spostato, non ha creato metastasi in giro per l’organismo, ed è questa la cosa buona per la donna. Non c’è ancora una cura in grado di uccidere questo tipo di tumore”.

Carolyn Smith e il suo ruolo a Ballando con le stelle

Poi ha parlato del suo ruolo di presidente di giuria a Ballando con le stelle: “Sinceramente non volevo farlo, ma ho dovuto fare un compromesso con mia suocera. Lei voleva a tutti i costi che io andassi in tv perchè voleva vantarsi con le sue amiche”.

Poi è stata felice di aver accettato quel ruolo: “Ho imparato tantissimo durante questo percorso, e più di tutto la precisione nello svolgere questo lavoro”. E ha anche detto che stando da casa la televisione sembra un’altra cosa: “Mi sono resa conto che è totalmente un’altra cosa”.

Invece, di Milly Carlucci ha detto: “E’ una grande professionista, ha portato negli anni anche una grande evoluzione”.

E, ancora ha spiegato come si comporta: “ … sempre con assoluta garbatezza, e a capire che qualsiasi situazione si può risolvere senza alzare la voce”. Poi ha detto dove trova la forza per reagire alla malattia: “La disciplina di mia madre e quella della danza mi hanno sicuramente aiutato ad essere la persona che sono oggi”.

E, infine: “La situazione non è semplice, ma credo che dovremmo sorridere ogni mattina allo specchio, anche quando non ce la sentiamo ed essere felici per il semplice fatto di aver aperto gli occhi anche oggi”.