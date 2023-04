Maria De Filippi nella bufera, l’attacco è durissimo: “Senza professionalità”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Amici, il serale del sabato sera e Maria De Filippi è stata travolta dalle critiche per l’atteggiamento protettivo che ha avuto nei confronti di Cricca. Vediamo cosa ha fatto la De Filippi che ha scatenato una bufera sui social.

Maria De Filippi ha un atteggiamento di favore nei confronti di Cricca

E’ da un po’ che Maria De Filippi è accusata di privilegiare, con il suo comportamento, Cricca rispetto a tutti gli altri. Ciò che poi ha fato ieri sera ha fatto scatenare i social.

Quando si sono sfidate le tre squadre: Zerbi-Celentano, Todaro-Arisa, Cuccarini-Emanuel Lo e dopo che nella prima manche ha vinto la squadra di Rudy e Alessandra contro quella di Lorella ed Emanuel, Cricca e Maddalena sono andati al ballottaggio. Dopo l’esibizione c’è stata l’attesa della carte e, in quel momento carico di tanta tensione, perché uno dei due ragazzi sarebbe stato l’eliminato provvisorio, Maria è andata da Cricca, lo ha abbracciato, gli ha dato un bacio ed è rimasta abbracciata a lui fino a che le carte non hanno emesso il verdetto che poi è stato a sfavore proprio di Cricca.

I social si sono scatenati contro Maria De Filippi e l’hanno accusata di non essere per nulla professionale

In tanti non hanno preso bene il gesto della De Filippi perché, se da un canto ha voluto consolare un allievo che stava rischiando dall’altro è stata completamente insensibile nei confronti di Maddalena che era pure lei a soffrire perché stava rischiando tanto quanto Cricca e che si è abbracciata da sola durante l’attesa del responso delle carte suscitando tanta tenerezza in chi la stava guardando da casa e che ha avuto da ridire sui social contro la conduttrice.

Sui social hanno scritto così: “E’ bruttissimo vedere Maddy abbracciarsi praticamente da sola e Maria abbracciata a Cricca in un momento così … vieni qui Maddy ti abbraccio io❤️‍????

O, ancora: “La mancanza di professionalità di Maria che durante le carte abbraccia Cricca solo perché sta per piangere fregandosene di Maddalena il primo che osa dire che non è raccomandato gli spacco la faccia sta cosa è vergognosa”.