Enrico Papi, cosa hanno deciso i vertici de L’Isola dei Famosi

Enrico Papi e il rischio nel suo ruolo di opinionista a l’Isola dei famosi

Enrico Papi, pare, non stia piacendo ai vertici di Mediaset per come si è comportato nelle prime puntate de l’Isola dei famosi, troppo esuberante, prendeva spazio che non gli competevano e in ultimo non è stato per nulla apprezzato il gesto di strappare la cartellina di mano alla conduttrice per vedere e far finta di comunicare il nome del primo eliminato.

Il giornale “Panorama” in un articolo di Francesco Canino ha smentito, però, che ci sarebbe addirittura l’idea di farlo fuori dal programma e ha scritto così: “La pagina social Pipol ha innescato il polverone non escludendo addirittura l’ipotesi che Enrico Papi venga sostituito già dalla puntata di martedì e parlando di “riunioni accesissime in corso”. Stando a quanto risulta a Panorama, l’ipotesi di rimuovere l’opinionista non è però mai stata presa in considerazione. «C’è stato un faccia a faccia con la produzione, anche piuttosto secco, in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata, questo è vero. Così come è altrettanto vero che tra Papi e Ilary Blasi non sia scattato il feeling… e questo si è visto durante le dirette. Ma la sua sostituzione non è mai stata all’ordine del giorno. Papi resta dov’è», ci raccontano due diverse fonti Mediaset”.

E poi ha anche aggiunto: “Stando a quanto apprende Panorama, i vertici aziendali continuano a stimarlo e puntano su di lui anche per il futuro, nonostante i due flop da cui è reduce, quello di Scherzi a Parte e di Big Show.

E, ancora: «Nei giorni scorsi ha avuto un incontro per discutere della prossima stagione. Sul piatto ci sono due programmi, tra cui un format molto importante in prima serata», ci rivela una fonte”. Quindi niente sostituzione ma è stato confermato che anche i rapporti tra Ilary e Papi non siano ottimi.

Grande feeling tra Ilary Blasi e Vladimir Luxurya

Al contrario di Enrico Papi, Vladimir Luxurya è, invece molto apprezzata dalla Blasi, infatti, le due vanno molto daccordo e si stimano reciprocamente. Poco prima che iniziasse l’Isola , Vladimir aveva detto così: “Sono pronta ad aspettarmi il tutto e anche voi da casa. Io parto senza pregiudizi, alcuni naufraghi li conosco, con alcuni ho anche lavorato, con altri ho litigato, non per questo parto con dei preconcetti. Io darò i miei pareri, senza sconti ovviamente, da come si comportano sull’Isola e non dai precedenti…Credo che quest’anno ci sarà una maggiore attenzione, senza perdere però la veridicità del programma”.

E poi aveva ancora aggiunto: “Credo che il compito di noi opinionisti è anche quello di non aizzare e di non gettare benzina sul fuoco. Di invitare anche a un linguaggio civile, perché comunque ci seguono milioni di telespettatori. C’è già tanto odio in giro, non c’è bisogno di fomentarlo attraverso una trasmissione televisiva”.